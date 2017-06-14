Biostar, ASRock и Colorful занимаются выпуском специальных версий материнских плат для майнинга криптовалют

В связи с очередной волной популярности майнинга криптовалют, некоторые производители материнских плат активно наращивают объёмы поставок моделей для майнинга. Речь идёт о компаниях Biostar, ASRock и Colorful.

Так, Biostar выпустила материнскую плату TB250-BTC Pro, которая поддерживает возможность установки до 12 видеокарт одновременно (12 слотов PCIe). Цена такого устройства составляет $124,99. Отмечается, что заказы на эту модель ограничены и будут приниматься лишь до сентября. При этом компания вынуждена была перевести производство на 24-часовой режим, чтобы удовлетворить спрос. Благодаря заказам на материнские платы, ориентированные на майнинг, Biostar планирует получить во втором квартале более высокий доход, чем в первом квартале. Если в первом квартале видеокарты для майнинга составляли около 10% от общего объёма поставок, то во втором квартале этот показатель уже ожидается около 20-30%. При этом сумма полученной прибыли также увеличится.

Компания ASRock планирует выпустить материнскую плату, поддерживающую возможность установки до 13 видеокарт одновременно. Правда, она отстаёт от Biostar в плане разработки соответствующих технологий на 2-3 месяца, так что эта модель ещё не перешла на стадию массового производства.

Компания Colorful планирует побороться за долю рынка материнских плат для майнинга. Но выпускать их она будет не самостоятельно, а на мощностях производственного партнёра Elitegroup Computer Systems (ECS).

По ориентировочным подсчётам, в настоящее время около 80% всех майнеров проживают в Азиатско-Тихоокеанском региона. При этом около 70% от их числа являются жителями Китая. Оставшиеся 30% составляют жители Южной Кореи и стран Юго-Восточной Азии.

Источник: digitimes