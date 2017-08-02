Bitcoin Cash резко дорожает: за первые сутки криптовалюта выросла более чем на 120%, став третьей по объему капитализации после Ethereum и классического Bitcoin

Прошли всего сутки с момента разделения самой популярной криптовалюты, а ее новая разновидность Bitcoin Cash (BCC) уже демонстрирует впечатляющие темпы роста. После того, как сегодня курс новоиспеченной Bitcoin Cash подскочил более чем на 122% – до $747,01 (по состоянию на 16:16 по киевскому времени), суммарная стоимость новых биткойнов, находящихся в обращении, превысила $12 млрд. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

По объему капитализации Bitcoin Cash уступает только Ethereum ($20,5 млрд) и «классическому» биткоину ($44,9 млрд). Совокупная капитализация всех существующих криптовалют на момент написания этих строк превышает $104 млрд.

Причин резкого подорожания может быть несколько: от возможных манипуляций игроков рынка, скупающих новую валюту, до роста поддержки со стороны майнингового сообщества (если вчера таковых было 3%, то сегодня их уже 7%).

Как мы уже отмечали ранее, пока слишком рано делать какие-либо прогнозы, поскольку новый протокол был активирован только вечером 1 августа, а первый сигнальный бит был включен в блок спустя шесть часов после создания криптовалюты. Сейчас эксперты не исключают даже сценарий полного обесценивания новой валюты, но только в случае, если основная ветвь биткоина (BTC) успешно решит проблему с масштабируемостью.

Отметим, что на стоимость «классического» биткоина разделение практически не повлияло, за сутки его курс снизился на каких-то 0,81%, до $2721,42.

Источник: Coinmarketcap