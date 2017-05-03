BlaBlaCar объявил о запуске BlaBlaLines — нового сервиса для ежедневных поездок

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar представил новое приложение BlaBlaLines, призванное рациональнее использовать автомобили и облегчить перемещения жителей пригородов. С его помощью владельцы автомобилей смогут отметить маршруты своих поездок на карте и по пути подбирать пассажиров, заранее забронировавших место в автомобиле.

Средняя стоимость поездки составит около 6 евро. В BlaBlaCar сообщили, что пока не планируют зарабатывать на проекте и в первую очередь хотят привлечь пользователей.

Сервис будут разворачивать постепенно: сперва приложение появится для устройств на базе Android. На начальном этапе его сделают доступным для поездок по маршрутам во Франции Реймс — Шалон-ан-Шампань и Тулуза — Монтобан. Для оплаты поездки пассажирам потребуются наличные. В дальнейшем поездки можно будет оплачивать привязанной к приложению банковской картой.

К концу 2017 года разработчики запустят синхронизацию аккаунтов между BlaBlaLines и BlaBlaCar. Представители сервиса сообщили, что в 2018 году приложение заработает по всей Франции. Планов по его запуску в других странах пока озвучено не было.

Источник: TechCrunch и TJ