Благодаря ProZorro бизнес продал государству товаров и услуг на 172 млрд гривен — в 11 раз больше, чем годом ранее [инфографика]

С 1 августа 2016 года сумма договоров, подписанных между государством и бизнесом благодаря системе электронных публичных закупок ProZorro, достигла 172 млрд грн — в 11 раз больше, чем годом ранее. Это стало возможным благодаря вступлению в силу Закона “О публичных закупках”, который обязал органы государственной власти и госпредприятия проводить все сверхпороговые закупки онлайн.

Напомним, что согласно ЗУ “О публичных закупках” сверхпороговыми называются закупки на сумму, превышающую 200 тыс. грн для товаров и услуг и 1,5 млн грн для работ. Всего за год в ProZorro более 17 тыс. организаторов провели тендеры, в которых приняли участие около 50 тыс. поставщиков. Ежедневно в системе появляется более 1,5 тыс. новых торгов, за год же их состоялось почти 400 тыс. Многие поставщики участвуют в закупках каждый день и даже по нескольку раз в день.

При этом, по словам руководителя торговой площадки Zakupki.Prom.ua Оксаны Ферчук, более 26 млрд из этой суммы украинским компаниям в прямом смысле слова удалось отвоевать. Бизнес успешно обжаловал более 8 тысяч торгов — это почти треть от всех закупок, на которые подавались жалобы или требования.

Результаты, которые демонстрируют поставщики-лидеры, выглядят весьма достойно. К примеру, ООО “Украинский папир” за год подало 3,43 тыс. победных предложений, а ООО “Автомагистраль-ЮГ” подписало договоров на 8,07 млрд грн. Общая картина лидеров в системе за первый “обязательный” год выглядит следующим образом:

Источник: Zakupki.Prom.ua