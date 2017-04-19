Благодаря технологии Masterpass на заправках WOG теперь можно оплачивать топливо смартфоном, не выходя из автомобиля

Украинские клиенты сети АЗК WOG теперь могут оплачивать топливо смартфоном без необходимости идти в кассу или даже выходить из машины. Это стало возможным благодаря цифровому кошельку Masterpass, внедренному в мобильное приложение WOG PRIDE в партнерстве с компаниями Mastercard, Ощадбанк и iPay.ua.

Для оплаты горючего на АЗК WOG с помощью смартфона необходимо установить приложение WOG PRIDE и авторизоваться в нем. После этого — выбрать заправку, номер колонки, от которой будет заправляться авто, а также вид топлива, его стоимость или количество литров, и нажать кнопку выбора типа оплаты. Если пользователь уже зарегистрирован в Masterpass, приложение автоматически авторизует кошелек, открывая доступ к карточкам, загруженным ранее. Добавить в него карты любых банков и платежных систем можно непосредственно в приложении.

«Диджитализация покупок на АЗК WOG — шаг долгожданный и неизбежный. Количество пользователей нашего мобильного приложения системы лояльности WOG PRIDE уже превышает 200 тыс. человек. Наши клиенты активно пользуются различными инновационными решениями WOG PRIDE, включая расширения в умных часах Apple Watch и Samsung Gear S2/S3, а также обращаются за помощью к нашим ботам, представленным в социальных сетях», — отметил Сергей Корецкий, генеральный директор сети АЗК WOG.

Отметим, что интеграция Masterpass в приложение WOG PRIDE была реализована при технической поддержке сервиса онлайн-платежей iPay.ua, а эквайром платежей в проекте выступает Ощадбанк.

Обновленное приложение для смартфонов на базе iOS и Android уже доступно для клиентов сети, им можно воспользоваться на всех автозаправочных комплексах WOG.

Источник: Mastercard