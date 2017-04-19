Благодаря технологии Masterpass на заправках WOG теперь можно оплачивать топливо смартфоном, не выходя из автомобиля

Благодаря технологии Masterpass на заправках WOG теперь можно оплачивать топливо смартфоном, не выходя из автомобиля

Украинские клиенты сети АЗК WOG теперь могут оплачивать топливо смартфоном без необходимости идти в кассу или даже выходить из машины. Это стало возможным благодаря цифровому кошельку Masterpass, внедренному в мобильное приложение WOG PRIDE в партнерстве с компаниями Mastercard, Ощадбанк и iPay.ua.

Для оплаты горючего на АЗК WOG с помощью смартфона необходимо установить приложение WOG PRIDE и авторизоваться в нем. После этого — выбрать заправку, номер колонки, от которой будет заправляться авто, а также вид топлива, его стоимость или количество литров, и нажать кнопку выбора типа оплаты. Если пользователь уже зарегистрирован в Masterpass, приложение автоматически авторизует кошелек, открывая доступ к карточкам, загруженным ранее. Добавить в него карты любых банков и платежных систем можно непосредственно в приложении.

«Диджитализация покупок на АЗК WOG — шаг долгожданный и неизбежный. Количество пользователей нашего мобильного приложения системы лояльности WOG PRIDE уже превышает 200 тыс. человек. Наши клиенты активно пользуются различными инновационными решениями WOG PRIDE, включая расширения в умных часах Apple Watch и Samsung Gear S2/S3, а также обращаются за помощью к нашим ботам, представленным в социальных сетях», — отметил Сергей Корецкий, генеральный директор сети АЗК WOG.

Отметим, что интеграция Masterpass в приложение WOG PRIDE была реализована при технической поддержке сервиса онлайн-платежей iPay.ua, а эквайром платежей в проекте выступает Ощадбанк.

Обновленное приложение для смартфонов на базе iOS и Android уже доступно для клиентов сети, им можно воспользоваться на всех автозаправочных комплексах WOG.

Источник: Mastercard

Похожие записи