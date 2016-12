Blizzard отмечает 20-летие культовой игры Diablo специальными тематическими событиями и наградами в своих играх

Трудно поверить, но уже завтра, 31 декабря, Diablo исполняется 20 лет. И да, легендарная классика ролевых игр, погубившая не одну компьютерную мышь, вышла тогда, когда многие уже оперившиеся геймеры еще не родились. Это поистине важное историческое событие для всей игровой индустрии, и компания Blizzard Entertainment намерена отпраздновать эту дату подобающе, запустив в своих играх специальные тематические события и награды.

Само собой, Diablo III получит наиболее «вкусное» обновление. В юбилейном событии «Падение Тристрама» игроки смогут вновь испытать те же ощущения, что были у них при первом знакомстве с оригинальным Diablo. В соборе, где все началось, их ждет много знакомого и интересного, но при этом не стоит забывать смотреть по сторонам, предупреждают разработчики.

В Heroes of the Storm появится портрет в стиле Diablo, а также новая динамичная потасовка на уникальном поле боя. Новая потасовка ждет и игроков Hearthstone, которым предстоит разгадать тайну незнакомца в капюшоне со зловещей колодой в руках. Отголоски битвы за Санктуарий донесутся и до футуристического мира Overwatch: в игре появятся граффити с любимыми классами из Diablo III, а также значок в стиле Владыки Ужаса. В StarCraft II можно будет получить портрет в стиле Diablo для рабочего. А в мир World of Warcraft придут обитатели Санктуария.

Источник: Battle.net