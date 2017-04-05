Blizzard отсудили у разработчика читов для Overwatch $8,6 млн

Компания Blizzard Entertainment, создатели небезызвестных World of Warcraft и Overwatch, выиграли дело против разработчиков читерского ПО. Калифорнийский окружной суд обязал немецкую компанию Bossland выплатить $8,6 млн в качестве компенсации за нарушение авторского права, насчитав более 42 тысяч случаев преступлений закона. Кроме этого, «читеров» также обязали выплатить $177 тыс. в качестве судебных издержек.

Стоит отметить, что судебное разбирательство началось еще в июле прошлого года, когда компания Bossland начала продавать читы Watchover Tyrant, предназначенные для игры Overwatch. Среди прочего, данное ПО позволяло видеть позиции других игроков через стены и отслеживать количество их здоровья.

Формально причиной для иска послужил тот факт, что читы, по мнению Blizzard, разрушают целостность видеоигры, мешают ей функционировать как положено, отталкивают честных игроков (и тем самым мешают продажам), а также нарушают авторские права.

В то же время, по мнению аналитиков, истинное предназначение судебного иска — это борьба с самим фактом существования читеров. Если раньше компания ограничивалась внутригровой системой античитов, то теперь игроделы нашли более действенный рычаг давления и отныне пытаются уничтожить производителей читерского ПО в финансовом плане.

Источник: PCGamer