Blizzard выпустит обновлённую игру StarCraft: Remastered с поддержкой 4K
Компания Blizzard Entertainment намерена перезапустить оригинальную игру StarCraft и её дополнение StarCraft: Brood War. Как заявил президент компании Майкл Морхейм (Mike Morhaime) в рамках проведения мероприятия I <3 StarCraft, уже летом этого года фанатов ожидает выход версии StarCraft: Remastered.
В StarCraft: Remastered войдут кампании и многопользовательские режимы оригинальных игр. При этом весь контент будет перерисован в разрешении 4K UHD. Обновлённая версия сохранит оригинальные саундтрек и диалоги, которые будут перезаписаны и восстановлены. Также будут обновлены брифинги между миссиями. Разработчики также обещают внедрить масштабирование в широком диапазоне. Это позволит игрокам взглянуть на поле боя с точки обзора Battlecruiser или же разглядеть вены на крыльях муталиска.
Среди прочих улучшений StarCraft: Remastered упоминаются улучшенный подбор матчей, полная интеграция с игровой сетью Blizzard для поддержки социальных функций и обновлений, синхронизация с облачным сервисом всех сохранений и прогресса кампании, поддержка пользовательских карт, реплеев и комбинаций клавиш, а также поддержка 13 языков.
Игра StarCraft: Remastered будет выпущена летом этого года для платформ Mac и Windows.
Источник: polygon
- Оригинальная игра StarCraft была выпущена для платформы ПК в 1998 году. В конце того же года вышло дополнение StarCraft: Brood War.
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- В 2010 году была выпущена вторая часть игры под названием StarCraft 2: Wings of Liberty. Затем на протяжении последующих лет к ней вышло ещё несколько дополнений.