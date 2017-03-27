Blizzard выпустит обновлённую игру StarCraft: Remastered с поддержкой 4K

Компания Blizzard Entertainment намерена перезапустить оригинальную игру StarCraft и её дополнение StarCraft: Brood War. Как заявил президент компании Майкл Морхейм (Mike Morhaime) в рамках проведения мероприятия I <3 StarCraft, уже летом этого года фанатов ожидает выход версии StarCraft: Remastered.

В StarCraft: Remastered войдут кампании и многопользовательские режимы оригинальных игр. При этом весь контент будет перерисован в разрешении 4K UHD. Обновлённая версия сохранит оригинальные саундтрек и диалоги, которые будут перезаписаны и восстановлены. Также будут обновлены брифинги между миссиями. Разработчики также обещают внедрить масштабирование в широком диапазоне. Это позволит игрокам взглянуть на поле боя с точки обзора Battlecruiser или же разглядеть вены на крыльях муталиска.

Среди прочих улучшений StarCraft: Remastered упоминаются улучшенный подбор матчей, полная интеграция с игровой сетью Blizzard для поддержки социальных функций и обновлений, синхронизация с облачным сервисом всех сохранений и прогресса кампании, поддержка пользовательских карт, реплеев и комбинаций клавиш, а также поддержка 13 языков.

Игра StarCraft: Remastered будет выпущена летом этого года для платформ Mac и Windows.

Источник: polygon