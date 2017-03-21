Bloomberg: Apple дебютирует с технологиями дополненной реальности в iPhone 8, а затем выпустит еще и очки

В прошлом компания Apple неоднократно выражала свою заинтересованность технологиями дополненной реальности. В то же время за последнее время мы слышали много противоречивой информации касательно разрабатываемых купертинцами решений AR. Новые данные, которые проводит ресурс Bloomberg, вносят определенную ясность в ситуацию.

Источник подтверждает предыдущие слухи о том, что в составе Apple есть огромная команда из сотен специалистов, занимающаяся технологиями дополненной реальности. Также сообщается, что эта команда постоянно пополняется новыми специалистами. Недавно, к примеру, к ним присоединились такие талантливые специалисты как Томлинсон Холман, создатель звукового стандарта THX, Коди Уайт, бывший руководитель команды разработчиков платформы виртуальной реальности Amazon Lumberyard, бывший сотрудник Oculus Юрий Петров, а также Ави Бар-Зив, ранее работавший над проектами HoloLens и Google Earth. Также в команде есть немало специалистов из группы, занимающейся разработкой камеры iPhone. В общем, все эти назначения недвусмысленно указывают, что Apple настроена серьезно.

Помимо отдельных специалистов можно вспомнить еще недавние стратегические приобретения Apple. В 2015 году Apple приобрела молодую немецкую компанию Metaio, занимающуюся дополненной реальностью. Как сообщается, бывший глава Metaio сейчас возглавляет команда стратегов Apple, решающих, какие технологии достойны инвестиции, а какие – нет. В прошлом году активы Apple пополнила компания FlyBy Media, разрабатывающая ПО для AR-камер. Небезызвестная Magic Leap также интересовала Apple – в прошлом году Тим Кук лично посещал главный офис разработчика перспективной технологии дополненной реальности.

По данным источника, первые разработки Apple в области дополненной реальности найдут применение уже в грядущем смартфоне iPhone 8. Если быть точным, их получит камера нового iPhone. Часть новой функциональности основана на разработках PrimeSense, которую Apple купила в 2013 году и чьи разработки используются в контроллере Microsoft Xbox Kinect. Говорится о возможности менять точку фокусировки и глубину резко изображаемого пространства уже после съемки. Кроме того, камера позволит выделять человека или его часть, например, голову, а затем проводить с ним различные манипуляции, например, поворачивать на угол 180°. Накладывание виртуальных предметов и применение различных эффектов к фото (как у Snapchat) – еще один потенциальный сценарий использования технологий дополненной реальности.

Если верить Bloomberg, в перспективе Apple планирует выпустить очки дополненной реальности. Слухи о том, что Apple работает над очками дополненной реальности ходят уже несколько лет, но буквально в прошлом месяце проскакивала информация, что устройство создается в сотрудничестве с Carl Zeiss и может выйти уже в этом году. По предварительным данным, очки смогут подключаться по беспроводному каналу к смартфону iPhone и выводить перед глазами пользователя различный контент (фильмы, изображения, карты и т.д.).

Источник: Bloomberg