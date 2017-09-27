Bloomberg: Автомобили Tesla переходят на процессоры Intel вместо чипов NVIDIA

Пока рано полностью отрицать возможность того, что Tesla работает над собственным процессором для автомобилей, разработка вполне может увидеть свет в будущем. До тех пор производитель вынужден полагаться на решения других компаний. Последние несколько лет партнером Tesla была компания NVIDIA. Именно «была», так как теперь Tesla решила перейти на использование процессоров Intel. По крайней мере, так утверждает издание Bloomberg, ссылаясь на хорошо знакомых с планами Tesla информаторов, пожелавших сохранить свою анонимность, поскольку условия соглашения являются конфиденциальными.

Как утверждается, все новые автомобили Tesla, включая недавно вышедшую младшую модель Model 3, будут оснащаться процессорами Intel. Последние возьмут на себя обеспечение работы информационно-развлекательной и прочих вычислительных систем автомобилей Tesla.

Причина такого решения пока неизвестна. Все трое – Tesla, NVIDIA и Intel – от комментариев отказались. Тем не менее, если информация подтвердится, то это будет весьма неожиданный поворот.

Для NVIDIA сотрудничество с Tesla по большей части работало на имидж, учитывая относительно невысокие объемы продаж второй. И его потеря – это удар именно по имиджу, а не по прибыли. Само собой, сотни тысячи предзаказов на Model 3 сделали Tesla куда более привлекательным клиентом и, возможно, Intel сделала Маску более интересное предложение. В последнее время процессорный гигант с особым энтузиазмом рвется на рынок электромобилей. Буквально на прошлой неделе Waymo выбрала аппаратные решения Intel в качестве основы для беспилотных автомобилей 4 и 5 уровня. И Tesla, опять-таки, если источники Bloomberg говорят правду, будет еще одной большой победой в освоении процессорным гигантом автомобильных горизонтов. Что касается NVIDIA, в последнее время чипмейкер из Санта-Клары заручился поддержкой таких именитых автопроизводителей как Audi, Toyota и Volvo.

Источник: Bloomberg