Bloomberg: Razer создает смартфон для геймеров

По данным Bloomberg, компания Razer заинтересована в создании смартфона, ориентированного на геймерскую аудиторию. В этом году компания планирует провести IPO в Гонконге, что может принести к оценке бизнеса в $5 млрд. Сообщается, что часть средств планируется направить на создание собственного смартфона.

Данное сообщение не выглядит неожиданным. Ранее в этом году Razer приобрела компанию Nextbit, которая занималась разработкой смартфонов. На тот момент Razer заявляла, что Nextbit продолжит функционировать в качестве независимой компании, но каких-либо подробностей с тех пор не сообщалось.

Пока что нет сведений, под каким брендом планируется выпускать смартфон для геймеров: Razer или Nextbit. Да и само сроки вывода такого устройства на рынок пока остаются туманными. Учитывая, что проведение IPO запланировано на октябрь этого года, вряд ли стоит ожидать появления устройства ранее 2018 года.

Источник: The Verge