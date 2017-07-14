Bloomberg: В этом году Oculus представит автономную гарнитуру виртуальной реальности за $200

По данным ресурс Bloomberg Technology, компания Oculus в сотрудничестве с Xiaomi делают полностью автономную гарнитуру виртуальной реальности. То есть, в данном случае речь о полностью самодостаточном устройстве для работы которого не понадобится ни смартфон, ни ПК. Гарнитура должна выйти на рынок в следующем году по цене $200.

Как известно, представленные сейчас на рынке гарнитуры виртуальной реальности делятся на две категории: одни требуют для работы ПК или игровую консоль (HTC Vive, Oculus Rift и PlayStation VR), другие, более доступные решения, вроде Samsung Gear VR, Google Cardboard и используют смартфоны. Но в обоих случаях заплатить за возможность окунуться в мир VR придется намного больше $200. Гарнитура Samsung Gear VR, например, стоит около $130 долларов, но использовать без смартфона Samsung Galaxy S8, который стоит минимум $700, ее не получится. Автономные гарнитуры – совершенно новая категория, которая сейчас только зарождается. Недавно о разработке подобной модели заявила Google. Но что-то мы немного отвлеклись от сабжа.

По данным осведомленных источников Bloomberg, проект автономной гарнитуры VR Oculus носит кодовое название Pacific. Техническая сторона разработки пока остается за плотной завесой тайны. В то же время сообщается, что внешне устройство должно быть похоже на актуальную версию шлема Oculus Rift. В действительности, Bloomberg пишет, что продукт будет даже компактнее и легче Samsung Gear VR, но при этом предложит более мощную мобильную графику. Вероятнее всего, устройство получит флагманскую SoC Qualcomm Snapdragon следующего поколения. В то же время на позиционное отслеживание (возможность перемещаться в виртуальных мирах, прогуливаясь в реальном мире в шлеме) в данном случае рассчитывать не стоит и это будет главное отличие от более продвинутых и дорогих моделей вроде тех, которые для Google будут выпускать HTC и Lenovo.

Формат сотрудничества Oculus с Xiaomi может быть таким же, как и в случае с Samsung и ее гарнитурой Gear VR. Однако, по данным Bloomberg, в рамках партнерства планируется выпуск специальной версии устройства для рынка Китая под брендом Xiaomi, которая также будет идти с ПО китайского производителя. Как известно, в Китае соцсеть и прочие продукты Facebook находятся под строгим запретом, так что это позволит компании Цукерберга получить доступ к огромному рынку. Компания Xiaomi уже выпустила несколько гарнитур VR для смартфонов, а ее бывший глава Хьюго Барра сейчас возглавляет направление виртуальной реальности Facebook.

Описываемое Bloomberg устройство значительно отличается от прототипа автономной гарнитуры VR с кодовым именем Santa Cruz (на заглавном изображении), показанного Oculus на прошлогодней октябрьской конференции Connect. Тот шлем обходился уже без проводов, располагал несколькими встроенными камерами, обеспечивая точной позиционное отслеживание без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking). «Отслеживание наоборот» является достаточно сложной технологией и. возможно, Oculus решила, что в краткосрочной перспективе будет целесообразнее предложить более доступное и удобное решение.

Анонс гарнитуры Oculus Pacific ожидается на предстоящей конференции Oculus Connect 4, которая будет проходить с 11 по 12 октября.

Источник: The Verge и Bloomberg Technology