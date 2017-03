Blue Origin показала анимацию полета тяжелой ракеты New Glenn с посадкой на плавучую платформу [видео]

На днях глава Blue Origin Джефф Безос поделился новыми подробностями о разрабатываемой сейчас компанией многоразовой ракете New Glenn, которую в будущем планируется использовать для доставки грузов и людей на земную орбиту. Он также показал впечатляющую анимацию запуска New Glenn. Сгенерированное на компьютере видео позволяет увидеть, как в будущем будут проходить различные миссии с использованием ракеты New Glenn. Надо сказать, что увиденное выглядит довольно знакомо.

Первая ступень New Glenn, как известно, будет оснащаться семью ракетными двигателями BE-4 собственной разработки Blue Origin, она многоразовая и сможет приземляться вертикально благодаря технологии, ранее разработанной и испытанной в 2015—2016 годах на суборбитальных ракета-носителях New Shepard. Буквально на днях компания завершила разработку двигателя BE-4. По замыслу создателей, первая ступень Blue Origin будет возвращаться обратно на Землю после вывода груза на орбиту.

На показанном видео ракета New Glenn взлетает со стартовой площадки комплекса Launch Complex 36 на мысе Канаверал. Спустя несколько секунд после запуска ракета отходит на задний план, а на переднем плане появляется уже готовый завод Blue Origin, который пока только строится и где планируется собирать новые ракеты New Glenn. По достижении нужной высоты происходит отделение и вторая ступень New Glenn, где используется один двигатель BE-4 с удлиненным соплом, оптимизированный для работы в вакууме, выводит космический аппарат на заданную орбиту, а первая ступень отправляется обратно на Землю. После отделения первая ступень выполняет контролируемый при помощи аэродинамических плавников-стабилизаторов по бокам спуск и успешно садится на плавающую платформу. Само собой, незадолго до момента посадки включаются двигатели, чтобы замедлить скорость до нужного уровня и максимально выровнять положение блока. Где-то мы это уже видели, не так ли?

И правда, сразу же после публикации видео тематические ресурсы запестрели сравнениями с посадками SpaceX Falcon 9 на воду, но говорить о каком-либо заимствовании идей в данном случае некорректно, ведь Blue Origin начала разрабатывать многоразовые ракеты не вчера и не позавчера, а намного раньше. В прошлом году Blue Origin несколько раз успешно запускала, а затем сажала ракету New Shepard для суборбитальных полетов. Более того, формально именно Blue Origin первой успешно посадила уже летавшую ракету обратно на Землю, опередив SpaceX.

Кроме того, Blue Origin уже давно вынашивает идею посадки летавшей ракеты на плавающую платформу. В 2010 году компания подала заявку на патент под названием «Морская посадка космических ракет-носителей и связанные с ней системы и технологии». В 2014 году заявка была одобрена американским патентным ведомством, но в августе этого же года SpaceX оспорила это решение. В итоге компании Илона Маска удалось доказать, что идея была описана многими людьми задолго до Blue Origin, поэтому ее нельзя запатентовать, и компания Безоса отказалась от своих притязаний на большинство описанных в патенте разработок.

Вместе с демонстрацией видео Безос раскрыл некоторые весьма интересные технические данные о грузоподъемности New Glenn. Как утверждается, первая версия New Glenn сможет выводить грузы массой до 45,4 т на низкую околоземную орбиту и грузы массой до 13,15 т – на более высокую орбиту, именуемую геостационарной орбитой (ГСО). Отметим, что будущая ракета SpaceX Falcon Heavy сможет выводить грузы большей массы как на НОО, так и на ГСО.

Первая ступень New Glenn оснащена шестью опорами и, по данным производителя, сможет без проблем сесть даже если одна из них будет неисправна.

Остается добавить, что Blue Origin уже заключила первый коммерческий контракт на запуск спутников на ракете New Glenn. Клиентом оказался французский спутниковый оператор Eutelsat, запуск ракеты должен состоятся в период с 2021 по 2022 год. Само собой, этому будут предшествовать тестовые запуски. Впервые New Glenn рассчитывают поднять в небо в 2020 году.

Источник: The Verge