Blue Origin впервые показала интерьер капсулы New Shepard, в которой туристы будут летать в космос (возможно, уже в 2018 году)

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю интернет-гиганта Amazon Джефу Безосу, опубликовала серию изображений, которые позволяют в полной мере оценить интерьер капсулы ракеты New Shepard, где в дальнейшем предполагается размещать космических туристов для суборбитальных полетов.

Это впервые Blue Origin делится изображениями интерьера капсулы New Shepard. Они ясно дают понять, что дни, когда кабины космических кораблей были крайне тесными и чрезвычайно аскетичными остались в прошлом.

Иллюминаторы в кабине – по одному на каждое из шести пассажирских мест – просто огромные – 43 дюйма в высоту, что еще больше усиливает ощущение просторности. Наверняка из них открывается впечатляющий вид, которые никогда не забудут те, кому посчастливится слетать в космос. Это конечно не круизный лайнер, но все же. Интерьер капсулы хорошо продуман, чтобы гражданские лица чувствовали себя максимально комфортно во время полета. Впрочем, с учетом того, что удовольствие это – весьма недешевое, было бы странно, если бы было иначе.

Некоторые тематически ресурсы сравнивают просторный и стильный интерьер кабины New Shepard с интерьерами космических кораблей SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. Сравнение, как несложно догадаться, оказалось не в пользу последних. Но едва ли такое сравнение можно считать корректным, учитывая насколько разными с точки зрения предназначения являются эти корабли (New Shepard – для космического туризма, а Crew Dragon и Boeing Starliner для отправки астронавтов на/с МКС).

Макет капсулы New Shepard будет демонстрироваться представителям СМИ в Колорадо-Спрингс с 3 по 6 апреля. А вот первые пассажиры смогут побывать на борту корабль в лучшем случае только в следующем году. Это при условии, что никаких проблем, заминок и сдвигов планов запусков не будет и Blue Origin сможет приступить к реализации своей коммерческой программы суборбитальных туристических полетов в срок.

Blue Origin пока не называет цен. Для сравнения, билеты на суборбитальный космоплан Virgin Galactic, который тоже обещает туристам незабываемое путешествие в космос, будут стоит от $250 000.

Источник: The Verge