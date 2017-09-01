BMW показала концептуальные изображения электромобиля Mini

Компания BMW поделилась изображениями концепта электрической версии популярного автомобиля Mini – Mini Electric Concept.

Принимая во внимание, что Mini Electric Concept сохранил внешний вид своих предков (в том числе узнаваемые круговые фары), он также содержит ряд отличительных дизайнерских решений, подчёркивающих его электрическую природу. Электромобиль выполнен в сером цвете с яркими жёлтыми вставками. Также можно разглядеть значки Mini E на решетке радиатора и корпусе наружных зеркал. Дополнительный крупный логотип «E» над передним колесом чётко указывает на наличие электрической силовой установки. Он также встречается и в других местах: крышке зарядного порта, задних ходовых огнях. 19-дюймовые колёсные диски Mini Electric содержат аэродинамические элементы, выполненные с использованием 3D-принтера.

К сожалению, BMW не поделилась техническими характеристиками Mini Electric. Но ждать осталось уже не долго. Компактный электромобиль должен быть запущен в серийное производство в 2019 году.

Источник: Engadget