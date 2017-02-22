Boeing будет выпускать спутники быстрее, используя модульные конструкции и технологии 3D-печати

Как сообщает известное издание The Wall Street Journal, авиастроительный концерн Boeing готовится к внедрению новых технологий производства спутников, которые подразумевают использование модульных компонентов, изготавливаемых методом 3D-печати. Об этом в интервью источнику сообщил Пол Раснок, глава подразделения Boeing, выпускающего спутники.

Новые методы производства требуют минимального вовлечения персонала компании, в отличие от нынешних производственных процессов с заказной и весьма затратной как по времени, так и по ресурсам, ручной сборкой продукции.

Компании, которые выпускают небольшие и относительно доступные спутники уже давно используют модульные компоненты в целях максимального удешевления производства и максимизации собственной прибыли. Авиастроительный концерн Airbus и стартап OneWeb (предприятие, финансируемое компанией Virgin Ричарда Брэнсона и Qualcomm), к примеру, полным ходом строят полностью автоматизированные сборочные линии во Флориде. После начала работы предприятие ежегодно будет выдавать сотни небольших спутников стоимостью $500 тыс. каждый.

И хотя для Boeing подобные объемы выпуска нереальны, поскольку компания специализируется на более крупных аппаратах, благодаря переходу на модульные компоненты в этом году она сможет выпустить гораздо больше спутников, чем обычно. В конечном итоге бизнес по выпуску космических аппаратов хочется сравняться по скорости подразделением, занимающимся строительством пассажирских самолетов – сборка одного Boeing 737 занимает всего 11 дней.

Собственно, частная космическая корпорация уже начала внедрять 3D-печать и другие производственные технологии на своем заводе в Лос-Анджелесе. Сейчас компания ищет возможность задействования технологий в ряде коммерческих проектов и работает над их адаптацией для производства различных моделей спутников. Главным недостатком модульных спутников является более короткий срок службы – 7-8 лет против 15 лет у изготавливаемых вручную по индивидуальным заказам аналогов. Впрочем, в нынешних реалиях это не такая уж большая потеря: клиенты Boeing уже сейчас обсуждают более регулярные запуски спутников, оснащенный по последнему слову техники. Иными словами, такой длинный срок эксплуатации попросту не нужен, так как технологии быстро устаревают.

Источник: The Wall Street Journal и Engadget