Boeing показал скафандр для будущих пилотируемых полетов CST-100 Starliner. Он стильный, удобный и технологичный

Как выяснилось, не только Virgin Galactic Ричарда Брэнсона может создавать стильные летные костюмы для своих пилотов. Вчера авиастроительный концерн Boeing показал новый скафандр, в котором будут совершать космические перелеты члены экипажа строящегося космического корабля CST-100 Starliner. И он выглядит куда более удобным, нежели обычные неповоротливые и громоздкие космические скафандры, которые мы все привыкли видеть.

Новый скафандр примерно на 40% легче своих предшественников. Кроме того, но изготовлен с использованием легких и «дышащих» материалов, благодаря чему температура внутри скафандра будет более комфортной для человека, а возможность перегрева исключена полностью.

К другим достоинствам ярко-синего скафандра Boeing, помимо легкости и большей свободы действий, конструкторы Boeing относят то, что шлем и защитная маска с увеличенным углом обзора являются частью единой конструкции, а не съемными компонентами, использование застежек-молнии, облегчающий как процесс надевания и снятия костюма, так и переходы из положения сидя в положение стоя.

Скафандр спроектирован с учетом современных технологий. Он оснащен встроенной гарнитурой для обеспечения связи, а конструкция и дизайн перчаток сделаны подходящими для сенсорного управления подсистемами корабля.

Жаль только, что пройдет еще немало времени прежде чем астронавтов оденут в эти передовые костюмы, посадят в CST-100 Starliner и отправят на МКС. Как известно, в конце прошлого года Boeing в очередной раз отложила пилотируемые полеты своего космического корабля CST-100 Starliner — до декабря 2018 года.

Отметим, что новый скафандр предназначен для пребывания внутри космического корабля, но не для выходов в открытый космос.

Разработанный Boeing скафандр впечатляет, спору нет. Кроме того, он знаменует собой начало новой эры – десятилетиями космические скафандры оставались безликими и создавались под копирку по одному шаблону. Вместе с тем, вполне возможно, что купаться в лучах славы ему осталось недолго. И уже очень скоро «самым крутым пацаном на районе» станет SpaceX Илона Маска, которая для разработки своего скафандра наняла известного специалиста киноиндустрии Хосе Фернандеса, который в течение 20 лет сотрудничает с крупнейшими голливудскими компаниями. Он приложил руку к созданию костюмов таких супергероев как Бэтмен, Железный Человек, Человеке-паук и др. Кроме того, светящиеся костюмы главных героев ленты «Трон: Наследие» – тоже его рук дело.

В заключение – небольшой видеоролик, демонстрирующие особенности нового скафандра Boeing.

Источник: NASA