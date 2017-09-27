Boeing выделила $2 млн на конкурс по созданию персонального реактивного ранца

Во время проведения аэрокосмической конференции в Техасе компания Boeing заявила о запуске глобального соревнования Go Fly Prize. Его целью является создание «простого в использовании персонального летательного аппарата».

Конкурс будет длиться 2 года. С помощью приза в сумме $2 млн организаторы намерены стимулировать команды студентов, инженеров и изобретателей разработать устройство, способное совершать вертикальный взлёт и посадку, которое является безопасным, тихим, ультракомпактным и способный переносить одного человека на 20 миль (32,2 км) или более без заправки или подзарядки. Иными словами, предстоит создать реактивный ранец, который сможет использовать «кто угодно и где угодно».

По условиям конкурса Go Fly Prize, призовые деньги будут распределяться в 3 этапа. В рамках первой фазы предусмотрено выделение 10 призов по $20 тыс. каждый тем командам, которые подготовят обоснованные технические спецификации летательных аппаратов. На втором этапе будет выделено по $50 тыс. четырём командам, которые представят лучшие прототипы и уточнённые спецификации. Наконец, третий этап предусматривает определение победителя, который должен совершить полёт на готовом устройстве не позднее осени 2019 года. Полёт будет оцениваться командой экспертов из Boeing и других ведущих организаций. Победитель получит денежное вознаграждение в сумме $1 млн.

Как заявил Майк Хиршберг (исполнительный директор Американского вертолетного общества и советник Go Fly Prize), целью конкурса является не создание и продажа персональных реактивных ранцев в качестве аксессуаров, а скорее вдохновлять студентов и потенциальных инженеров на участие в разработке решений с вертикальным взлётом и посадкой. Очевидно, что при разработке таких устройств будут созданы новые технологии и решения, а наиболее ярко проявившие себя студенты и инженеры смогут рассчитывать на получение работы в одной из ведущих аэрокосмических компаний.

«Я не думаю, что Boeing хочет запустить в производство компактные персональные летательные аппараты», — заявил Хиршберг. — «Для этого нет рынка. Это не сам продукт, это вдохновение для студентов. Фактически речь идёт о вдохновении следующего поколения аэрокосмических инженеров, ученых и техников, чтобы они не все они ушли работать в Google».

В конкурсе будут рассматриваться не только реактивные ранцы, но и другие персональные летательные аппараты, например, летающие автомобили или ховербайки. Строгих требований к дизайну устройств не предусмотрено. Компании и энтузиасты, которые уже занимаются разработкой подобных решений, также могут принимать участие в конкурсе. Отправить заявку на участие в конкурсе можно по следующему адресу.

Источник: The Verge