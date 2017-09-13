Borgward Isabella — концепт премиального электромобиля с футуристичным дизайном, мощностью 300 л.с. и запасом хода 500 км

Немецкий автопроизводитель Borgward был вынужден прекратить свое существование еще в начале шестидесятых годов прошлого века, однако средства китайских инвесторов помогли вернуть к жизни этот некогда популярный бренд. Возрожденная компания решила заняться электромобилями, анонсировав в прошлом году электрокроссоверы BX5 и BX7, однако для Франкфурта подготовила куда менее приземленный концепт Borgward Isabella.

Сразу же отметим, что несмотря на китайские вливания, дизайном в Borgward занимается датчанин Андерс Варминг, который до этого возглавлял дизайнерское подразделение Mini, а также работал в аналогичной должности на BMW. Скорее всего именно поэтому дизайн этого китайско-немецкого прототипа получился весьма выразительным и самобытным (хотя кому-то он наверняка напомнит Tesla Model S, Porsche Panamera и некоторые концепты Renault).

Пятиметровый четырехместный прототип Borgward Isabella без центральных стоек получил сдвижные двери, характерные «сквозные» задние стойки и футуристичный трехцветный салон с цифровой панелью во всю ширину электромобиля и «голографической» мультимедийной системой, которая вряд ли будет использоваться в серийной версии.

Два электродвигателя над передней и задней осями обладают суммарной мощностью 300 л.с. и крутящим моментом 450 нм, чего достаточно для разгона до 100 км/ч за 4,5 секунды и достижения максимальной скорости в 250 км/ч. А вот текущую емкость батарей разработчики не назвали, отметив, что планируют достичь отметки в 500 км запаса хода.

В разработке аккумуляторов им помогала корейская компания LG Electronics, в итоге, аккумуляторы можно зарядить до 80% всего за полчаса, также они получили поддержку беспроводной зарядки.

Естественно, конкретных планов на выпуск серийной версии Borgward Isabella у производителя нет, однако как минимум дизайн модели заслуживает того, чтоб вы обратили на этот концепт свое внимание.

Источник: Borgward