Boring Company Илона Маска получила одобрение городских властей на строительство тестового туннеля протяжённостью 3,2 км

Городской совет Хоторна, штат Калифорния, большинством голосов одобрил план по строительству тестового подземного туннеля, предложенный компанией Boring Company Илона Маска. Протяжённость тестового участка составит 2 мили (около 3,2 км).

Ранее компания проводила работы лишь на собственной территории. Но решение городского совета Хоторна позволяет ей выйти за эти пределы. Туннель будет расположен на 13,5 метра ниже уровня городских дорог и коммунальных сетей, которые окружают штаб-квартиру SpaceX в Хоторне.

Тестовый туннель предназначен лишь для проверки эффективности базовых этапов плана Boring Company. Пока что не планируется использовать его в качестве фактического транспортного коридора. После завершения строительства тестового туннеля городские власти могут потребовать, чтобы Boring Company заполнила его бетонной суспензией или почвой. Согласно плану, туннель не будет проходить под какими-либо частными жилыми или коммерческими объектами, кроме принадлежащих SpaceX.

По словам старшего директора по объектам и строительству SpaceX Бретта Хортона, строительство туннеля не создаст какого-либо дискомфорта для жителей города. Люди не увидят, не услышат и не почувствуют никаких производственных процессов.

«Они даже не узнают, что мы там», — заявил он.

Несмотря на одобрение городского совета, компании ещё необходимо получить «разрешение на выход за пределы собственного участка», прежде чем она начнёт фактическое возведение тестового участка. К тому же, у некоторых жителей города возникают опасения, что строительство туннеля может вызвать сдвиг почвы, что уже помешало расширению сети метро в Северном Голливуде в 1990-х годах. Хортон отмечает, что компания проверяет состояние почвы и будет предоставлять ежедневные отчёты городским властям. Если же грунт сместится более чем на 0,5 дюйма (1,27 см) в любом направлении, работы будут прекращены до тех пор, пока не будет найдено решение по устранению этой проблемы.

Источник: The Verge