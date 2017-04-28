Boston Dynamics занялась трудоустройством своих роботов: курьеры, носильщики, рабочие на заводах

Похоже, что небезызвестный разработчик «миловидных» роботов Boston Dynamics начал задумываться о том, куда бы пристроить свои высокотехнологические «игрушки».

Выступая на конференции TED 2017, основатель и глава Boston Dynamics Марк Рэйберт (Marc Raibert) сообщил, что в настоящее время компания рассматривает массу вариантов коммерческого использования своих роботов. Частью выступления стала демонстрация видео с участием четвероногого робота Spot, где тот выступает в роли курьера, доставляя посылку прямо к двери дома клиента.

«Мы посылали роботов к домам сотрудников для оценки их поведения и действий в различных ситуациях, – заявил Марк Рэйберт со сцены TED 2017. –Все идет очень хорошо – около 70% пути уже пройдено».

В ходе выступления глава Boston Dynamics продемонстрировал еще одно видео, на котором хорошо известный нашим читателям двуногий робот Atlas работает в одном из заводских цехов, снимая коробки с движущегося ленточного конвейера и помещая их на заданное место. И хотя по скорости Atlas проигрывает человеку – говорится, что робот работает в две трети скорости среднестатистического сортировщика, он выигрывает в другом: ему не нужно есть, пить, спать, это машина, которая способна работать 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Последним роботом, продемонстрированным Boston Dynamics, стала новая модель Handle, представленная только в начале этого года. Напомним, Handle – это с колесами на концах «ног», который может относительно быстро перемещаться (14 км/ч), съезжать по ступенькам или скользкому склону, на ходу перепрыгивать препятствия высотой до 1,2 м, при этом перенося в руках до 45 кг груза. С такими возможностями Handle с руками и ногами заберут в курьерскую службу, производственных цех или еще куда.

На конференции Рэйберт отметил еще один интересный момент – используя технологии 3D-печати инженерам удалось придать различным частям человекоподобного робота форму, повторяющую анатомию тела животного, что позволило снизить его массу примерно на 90 кг.

Источник: recode