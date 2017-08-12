Бот OpenAI обыграл одного из сильнейших игроков в Dota 2
Сегодня ночью, в рамках проводимого Valve чемпионата The International 2017, бот OpenAI обыграл в Dota 2 одного из сильнейших игроков — украинца Даниила Ишутина, Dendi из команды Natus Vincere.
По словам разработчиков из OpenAI, бот научился обыгрывать профессиональных игроков в Dota 2 за две недели обучения. Впрочем, пока только против одного игрока, в то время когда в Dota 2 команды играют 5 на 5. Но в OpenAI уже заявили, что планируют усовершенствовать бота, чтобы к The International 2018 он мог играть против команды из пяти игроков.
По словам игроков Dota 2, которые успели потренироваться с ботом OpenAI, искусственный интеллект в игре ощущается почти как живой человек.
OpenAI first ever to defeat world's best players in competitive eSports. Vastly more complex than traditional board games like chess & Go.
— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017
Интересно, что OpenAI — это некоммерческая организация, которая финансируется в том числе Илоном Маском, не раз заявлявшим об опасности искусственного интеллекта. Впрочем, победу OpenAI Маск использовал для того, чтобы показать необходимость регулировать развитие ИИ. Ведь впервые бот смог обыграть человека в игру, которая, по словам Маска, более сложная, чем шахматы и Го.
Иточник: The Verge
- Dota 2 - многопользовательская онлайновая боевая арена (MOBA), сочетающая в себе элементы стратегии и ролевой игры. Во время игры команда из пяти игроков сражается с пятью игроками команды соперников, целью игры является уничтожение базы противника. В игре есть 113 героев, каждый из которых имеет свои уникальные способности.
-
- OpenAI - основанная Илоном Маском, Питером Тилем, Сэмом Альтманом и другими инвесторами некоммерческая организация, которая разрабатывает искусственный интеллект на основе машинного обучения и, в частности, технологии «глубокого обучения» (Deep learning). В общей сложности сумма проинвестированных в OpenAI средств составляет $1 млрд.