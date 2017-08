Бот OpenAI обыграл одного из сильнейших игроков в Dota 2

Сегодня ночью, в рамках проводимого Valve чемпионата The International 2017, бот OpenAI обыграл в Dota 2 одного из сильнейших игроков — украинца Даниила Ишутина, Dendi из команды Natus Vincere.

По словам разработчиков из OpenAI, бот научился обыгрывать профессиональных игроков в Dota 2 за две недели обучения. Впрочем, пока только против одного игрока, в то время когда в Dota 2 команды играют 5 на 5. Но в OpenAI уже заявили, что планируют усовершенствовать бота, чтобы к The International 2018 он мог играть против команды из пяти игроков.

По словам игроков Dota 2, которые успели потренироваться с ботом OpenAI, искусственный интеллект в игре ощущается почти как живой человек.

OpenAI first ever to defeat world's best players in competitive eSports. Vastly more complex than traditional board games like chess & Go.

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017