BrainBasket и Пролего разработали бесплатный видеокурс для школьников «Основы робототехники»

Украинский фонд BrainBasket совместно с компанией Пролего создал бесплатный видеокурс по основам робототехники, приуроченный ко Дню программиста и инициативе #Join_IT. Курс был разработан в рамках проекта Technology Nation Kids, который был поддержан фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

Видеокурс состоит из 10 выпусков, в которых зрителей познакомят с роботами Lego WeDo 2.0, Lego Mindstorms EVE 3, Tetrix, RevRobotics и платформой Arduino, а также научат разрабатывать алгоритмы, создавать механизмы и применять полученные знания на практике. Курс является бесплатным и распространяется в свободном доступе для некоммерческого использования.

Курс «Основы робототехники» рассчитан на детей школьного возраста и их родителей. Предполагается, что для родителей будут интересными описание роботов, их возможностей и программ, а для детей — как взаимодействовать с роботами.

«Этот курс может стать первым шагом к изучению робототехники и является хорошей возможностью для детей не только играть с роботами, но и понимать, как они взаимодействуют и самим настраивать их», — рассказал Илья Онищенко, директор программ Фонда BrainBasket.

Отметим, что фонд BrainBasket является некоммерческой организацией, которая способствует развитию IТ-образования в Украине. Компания Пролего — это официальный дистрибьютор LEGO Education в Украине, который специализируется на адаптации и внедрении международной учебной программы LEGO Education и является официальным представителем Всемирной олимпиады по робототехнике.

В свою очередь, #Join_IT — это социальный профориентационный проект для учеников 8-11 классов, цель которого состоит в том, чтобы повысить интерес будущих абитуриентов к информационным технологиям, тем самым обеспечив экономический и технологический рост Украины. Организатором проекта является Ассоциация «Информационные технологии Украины» при поддержке Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи и Фонда BrainBasket.

Источник: BrainBasket