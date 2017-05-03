Браузер Microsoft Edge и поисковик Bing, установленные в Windows 10 S по умолчанию, нельзя заменить

Во время анонса операционной системы Windows 10 S утверждалось, что пользователи смогут устанавливать на компьютеры с этой ОС любые приложения из магазина Windows Store, включая браузеры сторонних разработчиков.

Однако, несмотря на возможность устанавливать любые доступные в Windows Store браузеры, пользователи не смогут изменить браузер по умолчанию, которым является Microsoft Edge. Соответственно, только в нём будут открываться ссылки из других приложений и файлы с расширением .htm. Об этом говорится на с вопросами и ответами, посвящённой Windows 10 S.

Кроме того, пользователи не смогут изменить поисковую систему, используемую по умолчанию в браузерах Microsoft Edge и Internet Explorer в Windows 10 S. Таким образом, при вводе поискового запроса в указанных браузерах пользователям предстоит довольствоваться лишь результатами, выдаваемыми поисковиком Bing.

Вместе с тем, нельзя исключать, что в будущем Microsoft смягчит свою политику относительно использования браузера и поисковой системы по умолчанию в Windows 10 S. Как правило, пользователи не любят подобных ограничений.

Источник: The Verge