BRDO оценил потенциал развития украинского рынка широкополосного доступа в 23 млрд грн

Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO) оценил потенциал развития рынка широкополосного доступа к сети интернет в Украине в 23 млрд грн. По данным организации, объем украинского рынка ШПД в 2016 году составил 6,1 млрд грн, при этом в сегменте работают более 2700 компаний, которые обеспечивают широкополосным доступом порядка 5 млн абонентов.

В целом, в Украине уровень проникновения фиксированного ШПД, по официальным данным, составляет лишь 11,8 абонентов на 100 человек населения, тогда как в соседних Словакии — это 23,3, в Венгрии — 27,4, а в Беларуси — 31,4 абонента. Развитые страны реализуют стратегию по развитию оптической сети по всей своей территории, так как в среднем увеличение проникновения интернета в стране на 10% приводит к приросту ВВП на 1%.

К слову, Европейский союз поставил себе цель обеспечить 100% населения возможностью подключения на скорости не менее 30 Мбит/с и 50% населения на скорости 100 Мбит/с до 2020 года.

Офис эффективного регулирования также проанализировал законодательное поле и представил его в Зеленой книге «Регулирование рынка фиксированного ШПД». Согласно исследованию, украинское законодательство не содержит определения ШПД, а, следовательно, не определены требования к минимальной скорости для широкополосного доступа.

Напомним, что 2 марта 2017 года Президент Украины подписал Закон «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей». К моменту вступления Закона в силу (4 июня 2017 года) должны были быть приняты 10 подзаконных актов, но пока не принят ни один. Таким образом, условия доступа субъектов рынка телекоммуникаций к объектам инфраструктуры до сих пор остаются неурегулированными, что ограничивает развитие малого и среднего бизнеса в стране и регионов в целом.

Представители BRDO также отметили, что уровень доступности ШПД в Украине заметно отличается в крупных городах и сельской местности. Так, среди украинских абонентов с быстрым интернетом почти треть (28%) проживают в Киеве, а на остальные области (кроме Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Львовской и Харьковской) приходится менее 40% пользователей. Подобный цифровой разрыв также является препятствием для технологического развития регионов Украины.

Источник: BRDO