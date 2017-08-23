Британская почтовая служба Royal Mail начала тестировать потенциально автономные электрогрузовики Arrival

Совсем недавно мы рассказывали вам об электрических грузовиках StreetScooter WORK XL для немецкого почтового оператора Deutsche Post DHL, а сегодня стало известно об аналогичном проекте для британской службы почтовой доставки Royal Mail. При этом речь идет не об очередном концепте — первые девять полностью электрических фургонов от британской фирмы Arrival с сегодняшнего дня доставляют посылки в Лондоне и окрестностях.

Фирма Arrival, ранее известная под именем Charge Auto, разработала модульную платформу, на которой можно построить грузовики трех различных размеров грузоподъемностью 3,5, 6 и 7,5 тонн соответственно. Модели имеют запас хода порядка 160 км (100 миль), чего вполне достаточно для адресной доставки в пределах крупных городов и их окрестностей.

Интересно, что производитель собирается поставлять свои электрогрузовики на рынок по цене дизельных аналогов сравнимой грузоподъемности, что позволит более легко обновить автопарк Royal Mail, который на данный момент состоит из 49 тысяч автомобилей.

Грузовики Arrival были собраны на новой фабрике в Банбери (Великобритания), способной выпускать до 50 тысяч грузовиков в год с минимальным участием людей, так как технологический процесс построен на использовании искусственного интеллекта и роботизированных линий сборки. Благодаря этому, а также ультралегким композитным материалам и фирменным технологиям Arrival удалось удешевить стоимость производства электрогрузовиков более чем на 50%.

Отметим, что компания Arrival также участвует в проекте беспилотных гоночных болидов Roborace, благодаря чему готова использовать свои наработки в области автономного вождения и в электрогрузовиках Royal Mail, прямо называя их «autonomous-ready». Впрочем, на первом этапе тестиррования, который продлится несколько месяцев, за рулем этих грузовиков будут находиться водители.

Источник: Electrek