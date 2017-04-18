Британские исследователи разработали ИИ, предсказывающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний лучше врачей

По оценкам ВОЗ, около 20 миллионов человек ежегодно умирает из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому исследователи из университета Ноттингема (Великобритания) вознамерились разработать искусственный интеллект, который позволил бы врачам максимально точно подсчитывать вероятность возникновения соответствующих осложнений.

Предыстория разработки

На сегодняшний день наиболее точным способом подсчета риска развития ССЗ у пациентов считаются рекомендации, разработанные специалистами Американского кардиологического колледжа совместно с Американской кардиологической ассоциацией. Эти методики опираются на восемь факторов риска — в том числе возраст, уровень холестерина и кровяное давление — и в среднем позволяют врачам предсказывать развитие сердечно-сосудистых болезней с вероятностью в 72,8%.

Это довольно точный результат, но не идеальный, и британские исследователи решили его улучшить.

Суть разработки

Для этого ученые мужи разработали систему, состоящую из четырех алгоритмов, в основе которых лежит машинное обучение.

Научение ИИ происходило при помощи диагнозов 378 256 пациентов. Сначала для создания внутренних прогнозирующих моделей специалисты «скормили» компьютеру 295 тысяч диагнозов, а затем использовали оставшиеся данные для тестирования и улучшения сформировавшейся прогностической функции.

Результаты

В результате, точность предсказаний компьютерной системы значимо превзошла точность вышеупомянутых методик американских медиков и составила от 74,5% до 76,4%. Кроме того, алгоритмы оказались на 1,6% более устойчивыми к ложным тревогам.

Таким образом, из 83 тысяч пациентов ИИ смог бы дополнительно спасти около 355 жизней.

Напоследок отметим, что достоинства разработанных алгоритмов на этом не закончились. Помимо более точного определения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ИИ также выявил ряд факторов и предикторов, о которых медики до сих пор не догадывались. В частности, выяснилось, что существует корреляция между сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими болезнями, а также приемом пероральных кортикостероидов.

«Биологические системы внутри очень взаимосвязаны. — говорит один из соавторов исследования, Вэн Векю. — Такова природа человеческого тела. И именно компьютер позволяет нам исследовать эти закономерности».

Источник: Engadget