Британский автопроизводитель Ariel в 2020 году запустит в серию электрический суперкар мощностью 1200 л.с. с газотурбинным «удлинителем хода»

Известная британская компания Ariel объявила о планах запустить в серию новый гоночный электромобиль, который станет самым динамичным и технологически продвинутым суперкаром в истории автомобилестроения. Самое интересное заключается в том, что британцы собираются дополнить электродвигатели автомобиля газотурбинным двигателем, который поможет дотянуть до гаража после разряда основных батарей.

Разработка новинки с кодовым обозначением Ariel P40 ведется уже три года совместно с двумя партнерами компании и при финансовой поддержке правительственного фонда Innovate UK, который выделил грант в 2 миллиона фунтов. Двухместный электромобиль будет построен на основе алюминиевого шасси с карбоновыми кузовными панелями, при этом общая масса электромобиля составит порядка 1600 кг.

В движение суперкар будет приводиться четырьмя электродвигателями мощностью 300 л.с. каждый, при этом максимальная скорость оказалась настолько высокой, что ее ограничили на отметке 257 км/ч. С нуля до 96 км/ч (60 миль/ч) Ariel P40 должен разгоняться всего за 2,4 секунды, до 160 км/ч (100 миль/ч) — за 3,8 секунды и до 240 км/ч (150 миль/ч) — за 7,8 секунды.

Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВтч позволит получить запас хода в пределах 160-200 км или продержаться 15 минут в гоночном режиме на треке. Полностью зарядить батарею можно с помощью стационарной ускоренной зарядки примерно за 50 минут. При этом установленная над задней осью газовая турбина мощностью 35 кВт сможет на ходу подзаряжать аккумуляторы в режиме «возвращения домой», использовать данную установку для передвижения нельзя.

Для тех, кто хочет сэкономить, будет предлагаться более медленная и доступная версия электромобиля с задним приводом и батарей на 56 кВтч. Отметим, что британцы планируют полностью завершить разработку Ariel P40 к 2019 году и запустит его в серийное производство к 2020 году.

Источник: Autocar