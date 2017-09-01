Британский стартап решил собирать средства на свой будущий электромобиль Alcraft GT на платформе Indiegogo (пока дела не очень)

Британский стартап Alcraft, который смог привлечь в качестве сотрудников и советников целый ряд экспертов автоиндустрии, включая главу и основного дизайнера Morgan Cars, а также опытного маркетингового директора, успевшего поработать на Lexus, Daewoo и Michelin, продемонстрировал концепт электромобиля GT собственной разработки. Самое интересное заключается в том, что создатели Alcraft GT планируют собрать необходимые для его производства средства с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo.

Итак, доступный пока только в виде макета в масштабе 1:3 двухдверный электромобиль формата shooting brake (купе-универсал) обладает четырьмя полноценными местами и багажным отделением на 500 литров. Запас хода Alcraft GT должен доходить до 500 км (300 миль), однако разработчики пока не называют емкость установленных аккумуляторов.

Три электродвигателя суммарной мощностью 600 л.с. выдают крутящий момент 1140 нм, что позволяют модели разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Двигательную установку разрабатывает британская компания Delta Motorsport.

Как мы уже упоминали, электромобиль Alcraft GT уже вышел на краудфандинговой платформе Indiegogo, где собирает от 10 до 25 тысяч фунтов, планируя за два месяца собрать 600 тысяч фунтов (пока собрали всего 10 фунтов). В качестве вознаграждения предлагаются сувениры, часы, электровелосипед и скидки на серийные экземпляры, стоимость которых составит от 130 до 145 тысяч фунтов.

Источник: Alcraft