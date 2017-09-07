Брутальный электрический внедорожник Bollinger B1 получит четырехдверную версию и двухцветную схему оформления

Создатели брутального электрического внедорожника Bollinger B1 объявили о своих планах выпустить не только двухдверную, но и более удобную для большего количества пассажиров четырехдверную версию своей модели. Вдобавок Bollinger Motors продемонстрировали новую черно-оранжевую версию оформления внедорожника, которая будет доступна на серийной версии электромобиля.

Чтобы добавить две дополнительные двери, создатели модели «растянули» шасси всего на 23 см (9 дюймов), увеличив колесную базу, так что теперь габариты внедорожника составляют: длина — 4,04 м, ширина — 1,94 м, высота — 1,87 м. Немного увеличились объем багажного отделения и грузоподъемность, а вот двигательная установка и блок аккумуляторов остались прежними.

Напомним, что Bollinger B1 располагает двумя электродвигателями суммарной мощностью 360 л.с. (270 кВт) и крутящим моментом 640 Нм. Максимальная скорость составляет 205 км/ч (127 миль/ч), а разгон с 0 до почти 100 км/ч — 4,5 секунды.

На выбор предлагаются две аккумуляторные батареи на 60 или 100 кВтч, которые обеспечивают пробег в 190 км (120 миль) или 320 км (200 миль) соответственно. На полную зарядку батарей потребуется 7,3 и 12,1 часов в обычном режиме или всего 45 минут и 75 минут при использовании скоростных станций зарядки CHAdeMO (DC Fast).

В Bollinger Motors обещают назвать стоимость и конкретные сроки начала продаж своего электровнедорожника ближе к концу текущего года, в следующем году стартует сбор предзаказов, а серийное производство должно начаться в течение ближайших двух лет.

Источник: Bollinger Motors