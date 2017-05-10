Build 2017: Microsoft представила новый сервис для обучения глубоких нейронных сетей на базе платформы Azure

На стартовавшей сегодня международной конференции Build 2017 компания Microsoft представила новый сервис Azure Batch AI Training для обучения глубоких нейросетей.

По сути, Azure Batch AI Training это набор инструментов для обучения глубоких нейросетей. Он станет частью платформы для разработчиков Azure и позволит сторонним разработчикам обучать собственные нейросетевые модели, используя наиболее популярные фреймворки для глубокого обучения TensorFlow от Google, Cognitive Toolkit от Microsoft, Caffe и «любые другие библиотеки».

Система предназначена для обучения глубоких нейросетевых моделей — например, реккурентных и свёрточных нейронных сетей, о которых мы сегодня уже вспоминали в новости об экспериментальном переводчике Facebook, и глубоких сетей доверия. Одна из основных особенностей таких моделей заключается в том, что для их работы требуются большие объемы памяти для хранения и обработки информации обо всех внутренних зависимостях.

Все вычисления будут проводиться на базе «облачной» инфраструктуры Azure. При желании пользователи смогут самостоятельно выбрать тип устройств для обучения моделей.

Сейчас компания проводит закрытое тестирование новых инструментов, данных о том, во сколько новые инструменты обойдутся разработчикам и когда станут доступными, пока нет.

Источник: vc.ru и TechCrunch