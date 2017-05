Build 2017: Microsoft представила осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update и новую философию интерфейсов Fluent Design

Второй день конференции Microsoft Build 2017 вышел куда более интересным для обычных пользователей, чем первый.

Итак, компания анонсировала следующее крупное обновление Windows 10. Оно выйдет уже этой осенью и, что любопытно, будет называться Windows 10 Fall Creators Update. То есть, название у грядущего обновления, если не считать слова Fall, такое же, как у недавнего апрельского апдейта.

Главный акцент в нем сделан на обеспечении более тесного взаимодействия с устройствами на iOS и Android. В данном случае речь о все той же концепции «непрерывности». Проще говоря, Microsoft хочет, чтобы пользователи могли переключаться между устройствами на разных платформах и иметь возможность возобновлять работу в том или ином приложении с того места, где остановились без каких-либо неудобств или недостающих функциональных возможностей, характерных Windows.

Но, пожалуй, главным нововведением станет обновленный интерфейс, оформленный в стиле дизайнерской концепции Fluent Design System, ранее известной под названием Project Neon. Этот интерфейс должен стать истинным преемником Metro UI, а сама дизайнерская философия Fluent Design System постепенно пропитает все приложения и сервисы компании на платформах Windows, iOS и Android. В компании отметили, что новый внешний вид будет внедряться постепенно.

В ходе своего выступления вице-президент компании Джо Бельфиоре продемонстрировал некоторые особенности нового дизайна Windows 10.

«Вы увидите, как Fluent Design появится в рабочем окружении Windows, в наших приложениях и на разных устройствах, – объясняет Джо Бельфиоре. – В Fluent Design мы уделили главное внимание свету, теням, глубине, анимации, реалистичности и масштабированию, не забыв о мелких деталях, что в целом создает ощущения живого взаимодействия с окружением Windows».

Разработчики выделяют еще четыре основных новшества: сервис Windows Timeline, функция Pick Up Where You Left Off, облачный буфер обмена Clipboard и функция OneDrive Files On-Demand.

Сервис Timeline призван расширить возможности режима многозадачности Task View, собрав в одном месте список приложений и рабочих пространств и связанные с ними данные, с которыми пользователь работал ранее на разных устройствах. По сути, это такая себе машина времени для возобновления старых сессий.

Timeline работает в паре с функцией Pick Up Where You Left Off, позволяющей продолжать работать с приложениями, получая к ним доступ с различных устройств. Начать на ПК и закончить на смартфоне, будь то iPhone или устройство с Android. Это то, о чем мы рассказывали выше.

Microsoft также создала облачный буфер обмена Clipboard, который позволит копировать в буфер обмена текст и другие данные на ПК с Windows, а затем вставлять их на других устройствах — в том числе под управлением Android и iOS. Похожим образом работает технология Apple Universal Clipboard, с помощью которой можно, например, скопировать текст в редакторе на компьютере Maс, а затем вставить его в приложении на iPhone.

Еще одно нововведение – функция OneDrive Files On-Demand, которая позволит легко извлекать отдельные файлы из облачного хранилища OneDrive без необходимости дополнительной синхронизации или скачивания папок целиком.

Компания также планирует существенно расширить возможности работы с пером – его можно будет использовать в любом месте в Windows. Пока неясно, когда именно эти возможности станут доступны. Как уже отмечалось выше, Microsoft планирует вносить изменения в дизайн постепенно в ближайшие и более отдаленные месяцы.

Это далеко не все новые возможности, которые войдут в Windows 10 Fall Creators Update, так что до сентября мы наверняка еще не раз услышим об этом обновлении.