Bungie официально анонсировала игру Destiny 2

Студия Bungie анонсировала выпуск продолжения игры Destiny. Анонс Destiny 2 был сделан через социальную сеть Twitter.

Пока что разработчики из Bungie не торопятся делиться какимо-либо сведениями об игре Destiny 2. Кроме изображения с логотипом, никаких дополнительных сведений опубликовано не было.

Предыдущие слухи свидетельствовали, что игра Destiny 2 выйдет уже в этом году. Она будет доступна на игровых консолях нынешнего поколения. Также по некоторым данным, может быть добавлена поддержка платформы ПК. Судя по всему, игроки смогут перенести персонажей из первой части игры в Destiny 2, но предметы и способности переносу не подлежат.

Предполагается, что более подробные сведения об игре Destiny 2 будут оглашены во время проведения выставки E3 в июне этого года.

Источник: The Verge