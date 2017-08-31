Бывший киевский полицейский запустил Telegram-бота «БамперБот», который помогает при ДТП

Бывший сотрудник патрульной полиции Киева и IT-юрист Александр Харченко, ныне изучающий программирование, разработал и запустил Telegram-бота под названием «БамперБот», рассказывает ресурс ain.ua. Главное предназначение разработки бывшего киевского копа – помощь людям, попавшим в ДТП. В зависимости от ситуации, в которой оказался водитель, бот поможет составить европротокол, подскажет, как общаться с полицией и что делать для получения страховки.

Идея создания подобного бота пришла в голову Александра Харченко, когда тот еще работал в патрульной полиции Киева.

«Мы вместе с Андреем Хорсевым исповедуем такую идеологию, чтобы пользователь, даже проклацав ответы бота в спокойствии, сидя с чаем у компа, был в большей степени готов к реальной ситуации. Это вообще одна из идей подобных ботов — дать виртуальный опыт, «проживание» ситуации, который пригодится в реальной жизни, — рассказывает Александр.

Как сообщается, Александр написал алгоритм бота, четко определив последовательность всех необходимых действий после ДТП в зависимости от различных возможных сценариев. Бот, к примеру, может дать четкие указания, что делать в случае аварии с пострадавшими.

Разработчик отмечает, что создавал алгоритм, используя знания юриспруденции и опыт работы в полиции. Все это помогло ему выработать правильную тактику поведения при оформлении ДТП.

Бот работает на облачном платформе Corezoid. Техническим партнером Александра по проекту выступила компания Bot & Partners Law Firm.

Отметим, что «БамперБот» с весны доступен и в Facebook Messenger, там он работает на платформе Chatfuel.

Источник: ain.ua