Бюджетный 5,5-дюймовый смартфон Sony Xperia L1 получил SoC MediaTek MT6737T

Сегодня компания Sony без лишнего шума представила общественности новый бюджетный смартфон Xperia L1, который получил 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 пикселей с очень тонкими рамками по бокам.

Смартфон Sony Xperia L1 выполнен в пластиковом корпусе и построен на однокристальной платформе MediaTek MT6737T, в состав которой входит четырехъядерный процессор Cortex-A53 с частотой 1,45 ГГц и GPU Mali-T720 MP2. Оперативной памяти столько же, сколько и у подавляющего большинства моделей этого класса, то есть 2 ГБ. Для хранения данных имеется 16 ГБ флэш-памяти, которые можно расширить посредством карт памяти microSD. Пара камер характеризуется разрешением 13 и 5 Мп, причем во фронтальной используется широкоугольный объектив 22 мм с диафрагмой F/2,2.

Sony Xperia L1 оснащен традиционным набором адаптеров связи и датчиков, а также приемником GPS и двумя слотами для карт SIM. Емкость аккумуляторной батареи устройства составляет 2620 мА·ч, поддерживается фирменный энергосберегающий режим Sony STAMINA. Также можно упомянуть разъем USB Type-C. В качестве ОС выступает Android 7.0 Nougat.

В цветовой палитре Sony Xperia L1 помимо стандартных черного и белого есть еще и розовый. Данных о цене и сроках начала продаж новинки, увы, пока нет.

Источник: Sony Mobile