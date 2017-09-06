Характеристики и изображения смартфона Xiaomi Redmi 5A опубликованы на сайте TENAA

База данных китайского сертификационного центра телекоммуникационного оборудования TENAA снова послужила источником информации о новом смартфоне до его анонса. На сей раз речь идет о бюджетном аппарате Xiaomi с модельным номером MCT3B. Многое указывает на то, что под этим обозначением скрывается Xiaomi Redmi 5A, преемник популярной модели Xiaomi Redmi 4A.

Согласно данным TENAA, аппарат будет предложен во множестве различных цветовых вариантов: черном, розово-золотистом, золотистом, белом, синем, красном, розовом, сером и серебристом. Судя по изображениям, сверху и снизу будут присутствовать пластиковые вставки, окрашенные в цвет металлической задней крышки. Размеры смартфона составят 140,44х70,14х8,35 мм при массе 137 г. Для сравнения, размеры Redmi 4A – 139,5х70,4х8,5 мм при массе 131,5 г.

Диагональ экрана составит 5 дюймов при разрешении 1280х720 пикселей. Основой служит неназванная однокристальная система с четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1,4 ГГц под управлением ОС Android 7.1.2. Отметим, что у Redmi 4A установлена аналогичные четырехъядерная платформа бюджетного уровня и экран. Отсутствие сканера отпечатков пальцев – еще одна особенность, указывающая на родственные связи между Redmi 4A и MCT3B.

А вот на памяти в MCT3B экономить не стали. Тут 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Последнюю можно расширить картами microSD объемом до 128 ГБ. Напомним, у базовой версии Redmi 4A установлено 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Пара камер имеет типичное для аппаратов Redmi разрешение — 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора составит 3000 мА·ч (у Redmi 4A – 3120 мА·ч). Также сообщается о поддержке двух карт SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi и пр.

С момент анонса Xiaomi Redmi 4A в ноябре прошлого года прошло уже достаточно времени для выпуска обновления и едва ли MCT3B появилась в TENAA просто так. Наверняка анонс Xiaomi Redmi 5A состоится в ближайшее время.

Источник: TENAA и gizmochina