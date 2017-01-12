C 1 февраля «Киевстар» повышает тарифы для некоторых контрактных абонентов, хотя и увеличивает объем включенных пакетных услуг

Украинский телеком-оператор «Киевстар» меняет условия предоставления услуг по ряду контрактных тарифных планов.

Как сообщает официальный сайт компании, с 1 февраля 2017 года прекращают действовать тарифные планы «Все за 40», «Все за 70», «Все за 120», «Все за 95» и «Все за 150». В связи с этим, в этот же день абоненты указанных тарифных планов бесплатно и автоматически будут переведены на следующие тарифные планы: «Все за 65», «Все за 90», «Все за 125», «Все за 110» и «Все за 175». Уже по названию тарифных планов становится ясно, что этот переход сулит очередное повышение стоимости услуг.

Увы, сводной таблицы с подробным сравнением изменений оператор не предоставляет. Более того, некоторые из вышеупомянутых новых тарифов, которые идут на смену старым попросту отсутствуют на официальном сайте, так что провести полное сравнение пока не получится. Но если сравнить старые «Все за 95» и «Все за 150» с их преемниками «Все за 110» и «Все за 175», описание которых есть на официальном сайте, то можно заметить, что вместе с абонентской платой увеличивается объем предоставляемого 3G-интернета (с 2500 МБ до 4000 МБ в случае перехода с «Все за 95» на «Все за 110» и с 2500 МБ до 6000 МБ – при смене тарифа «Все за 150» на «Все за 175») и количество бесплатных минут для звонков на номера других операторов (с 0 до 100 минут и с 200 до 300 минут соответственно).

В «Киевстаре» подчеркивают, что при переходе все денежные и бонусные средства, а также срок их действия сохраняются.

Более подробно об условиях того или иного тарифного плана можно узнать в описании тарифов на официальном сайте.

Источник: Киевстар