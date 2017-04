Call of Duty: World War II быть. Первые подробности о новой части франшизы

Слухи о том, что франшиза Call of Duty возвращается к своим корням, циркулировавшие уже некоторое время, полностью подтвердились. На официальном сайте CoD стартовал таймер, отсчитывающий время до анонса следующей части мультиплеерного сетевого шутера. Из название становится ясно, в каком направлении будет развиваться франшиза ближайший год. Идеи, заложенные в Infinite Warfare, заявленной как первой части подсерии, судя по всему, отложены в долгий ящик.

Учитывая трёхлетний цикл разработки ответственной за разработку выступает калифорнийская Sledgehammer Games, в послужном списке которой значатся Modern Warfare 3 и Advanced Warfare. Пока что о самой Call of Duty: WWII достоверной информации немного. Анонимные источники выложили на Reddit фото рекламных материалов с описанием игры. В Call of Duty: WWII заявлены высадка в Нормандии, важные исторические сражения на территории Европы, а также «история о нерушимой дружбе простых солдат», борющихся за свободу от тирании. Авторы обещают реалистичную графику и кинематографическую аутентичность, как неотъемлемую часть Call of Duty. В мультиплеере нас ожидают самые известные поля сражений Второй мировой в традиционном сеттинге, а также новые возможности по взаимодействию с друзьями и сообществом CoD. Помимо этого, в Call of Duty: WWII появится полноценный кооператив, разработчики обещают отдельный, специально адаптированный сюжет, насыщенный «накачанными адреналином моментами». Все пользователи, сделавшие предзаказ, получат доступ к закрытому бета-тестированию. Последний раз к теме Второй мировой войны франшиза обращалась в далёком 2008-м, тогда ей стала Call of Duty: World at War производства Treyarch.

В течение последних нескольких лет «вечнозелёную» CoD здорово штормило. В желании превзойти саму себя и под натиском разбалованных игроков, ожидающих дежурную революцию в жанре, франшиза окончательно запуталась между зомбилендами, брутальными межгалактическими разборками и ближневосточно-вьетнамскими военными конфликтами. Каждая последующая попытка оказывалась по большей части слегка «подретушированной» копией самой себя и несмотря на всё ещё высокие продажи, попытки манипулировать общественным мнением при массовом неодобрении фанатов, ремастеринг Call of Duty: Modern Warfare (2007) и старания прародителя, студии Infinity Ward (но уже без отцов-основателей, со скандалом вернувшихся под крыло EA), вдохнуть ещё немного жизни в стремительно чахнущий тайтл, судя по всему, уже не представлялось возможным.

Выход сверхуспешного Battlfield 1 от конкурентов из Dice поставил жирный крест на доминировании когда-то лучшего мультиплеерного шутера. Тут уж одни разговорами не отделаться. Сможет ли Call of Duty вернуть утраченную пальму первенства и в силах ли Sledgehammer Games вдохнуть свежие идеи в тихо угасающую франшизу? Скоро узнаем. Проект числится в разработке последние 3 года. Официальный анонс состоится 26 апреля в 20:00, релиз, судя по утёкшей в сеть информации, запланирован на 3 ноября.

