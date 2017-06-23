Caltech разработала камеру, использующую математические вычисления и оптические сенсоры вместо объектива

Современные смартфоны постепенно становятся всё более тонкими. Но, как правило, у них имеется выступающий модуль камеры. Это обусловлено необходимостью использования комплексной оптической системы для фокусировки на различных расстояниях. Но исследователи из Caltech нашли решение этой проблемы.

Так, был разработан чип с «оптической фазированной решёткой», который использует математические вычисления и оптические сенсоры в качестве замены линзам объектива. Он позволяет изменять фокусировку без изменения оптических свойств объектива. Для этого нужно лишь добавить временную задержку (вплоть до квадриллионных долей секунды) к периоду считывания поступающего света, полученному в разных местах на микросхеме. Как отмечают разработчики, такой чип позволяет осуществлять мгновенное переключение между режимами объектива с рыбьего глаза на телеобъектив. Для этого достаточно лишь скорректировать получение светового потока чувствительным слоем.

В 2014 году команда продемонстрировала, что подобная технология может использоваться для создания проектора, достаточно маленького для размещения внутри смартфона. В то же время другое приложение показало возможность превращения смартфона в точный 3D-сканер объектов. Но теперь команда впервые смогла создать 2D камеру без объектива, способную снимать изображения штрихкодов в низком разрешении. На текущий момент это скорее демонстрация концепта, чем решение, пригодное для применения в коммерческих устройствах. Текущая версия чипа включает решётку из 64 сенсоров (8×8). В дальнейших планах разработчиков – создание камеры с большим количеством сенсоров, которая будет более чувствительной и сможет снимать уже изображения с высоким разрешением.

Источник: Engadget