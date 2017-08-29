Canon анонсировала беззеркальную камеру M100 с APS-C сенсором и ценой $599

Компания Canon анонсировала выпуск новой беззеркальной камеры под названием M100. Новинка получила 24,2-мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C и графический процессор DIGIC 7.

В устройстве используется система фокусировки Dual Pixel, которая отличается высокой скоростью работы. Также сообщается о наличии повортоного сенсорного 3-дюймового дисплея, встроенной выдвижной вспышки, модулей беспроводной связи Wi-Fi, NFC и Bluetooth. А вот электронного видоискателя и горячего башмака для подключения внешней вспышки в Canon M100 нет.

Камера способна вести серийную съёмку со скоростью 6,1 кадра в секунду, записывать фотографии в RAW формате. Также заявлена поддержка записи видео в Full HD разрешении 1920х1080 точек с частотой до 60 кадров в секунду.

Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти SD, SDHC, SDXC (заявлена совместимость с UHS-I), а для передачи материалов используется порт USB. Новинка имеет размеры 67,1×108,2×35,1 мм и массу 302 г. Комплектный аккумулятор позволяет отснять до 295 фотографий или до 125 минут видео.

Новая беззеркальная камера Canon M100 в комплекте со сменным объективом (система крепления EF-M) поступит в продажу по цене $599. За дополнительные $200 можно приобрести адаптер, позволяющий устанавливать объективы с системой крепления EF и EF-S.

Источник: The Verge