Canon анонсировала камеры 800D, 77D и M6. Ни одна из них не умеет снимать видео 4K

Компания Canon подготовила к выпуску сразу три новые цифровые камеры: Rebel T7i, 77D и M6. Все эти устройства могут похвастаться наличием встроенных модулей беспроводной связи Wi-Fi, Bluetoothи и NFC, но ни одна из новинок не поддерживает запись видео в разрешении 4K.

Цифровая зеркальная камера начального уровня Rebel T7i (на некоторых рынках будет фигурировать под названием 800D) получила ряд улучшений по сравнению с предшественницей. В частности, в ней используются наиболее современный графический процессор Canon DIGIC 7 и система автоматической фокусировки Dual Pixel (впервые для серии Rebel). Количество крестообразных точек фокусировки увеличено почти в 3 раза по сравнению с предыдущей моделью и составляет 45. Время фокусировки заявлено на уровне 0,03 секунды. Устройство содержит 24,2-мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C. Также сообщается о наличии вращающегося 3-дюймового сенсорного дисплея. Устройство позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100–25600, вести серийную съёмку со скоростью 6 кадров в секунду, записывать видео с поддержкой режимов HDR и Time-Lapse.

В камере Canon Rebel T7i (800D) применяется новое графическое меню, которое в простой форме поясняет начинающим фотографам азы фотосъёмки. Например, установив режим «Приоритет диафрагмы», пользователь увидит на экране два эскиза, которые поясняют отличия в снимках, сделанных с различными значениями диафрагмы. На одном из эскизов задний фон размыт, на другом – прорисован более чётко. По мере выбора различных значений диафрагмы между этими двумя эскизами перемещается ползунок и показывает, ближе к какому варианту будет снимок пользователя при текущих настройках камеры. Более опытные пользователи могут отключить это обучающее меню и воспользоваться более традиционным вариантом. Цена камеры Canon Rebel T7i (800D) установлена на значении $749.

Модель Canon 77D ориентирована на более требовательных пользователей. Во многом она схожа с устройством Rebel T7i, обладает такими же характеристиками, но выполнена в более крупном корпусе и содержит некоторые дополнительные органы управления. Так, на верхней панели расположен дополнительный небольшой LCD, на котором отображаются параметры съёмки и доступны быстрые настройки. Также в Canon 77D имеются дополнительное колёсико управления, улучшенный сенсор измерения экспозиции, реализован режим устранения мерцания. Фактически, эта модель ориентирована на тех пользователей, которые хотят камеру получше, чем устройство начального уровня (серии Rebel), но не желают тратиться на покупку более дорогих продуктов (80D или 5D Mark IV). Цена камеры Canon 77D составляет $899.

Canon M6 представляет собой беззеркальную камеру. Она во многом похожа на Canon M5, но выполнена в более компактном корпусе. Новинка позволяет устанавливать объективы с системой крепления EF-M. Владельцы объективов для зеркальных камер Canon (EF, EF-S) могут устанавливать их при помощи адаптера. Новинка несёт на борту 24,2-мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C, графический процессор DIGIC 7, систему автоматической фокусировки Dual Pixel, 5-осевую оптическую систему стабилизации изображения и вращающийся 3-дюймовый сенсорный дисплей. В дополнение к интегрированной выдвижной вспышке имеется горячий башмак для подключения внешней вспышки. Камера способна изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100–25600, вести серийную съёмку со скоростью 7 кадров в секунду с активированным автофокусом (9 кадров в секунду с блокированным автофокусом), записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Цена камеры Canon M6 заявлена на уровне $779.

Источник: The Verge