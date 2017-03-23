Casio выпустит ограниченную 500 экземплярами премиум-версию смартчасов Pro Trek WSD F20S с сапфировым стеклом и обновленным дизайном по цене $500

Компания Casio представила премиум-версию своих смартчасов Pro Trek WSD F20S, которая отличается от базового варианта защитным сапфировым стеклом, ионной металлизацией кнопок, винтов и пряжки ремешка, а также новым дизайном корпуса черного цвета с деталями голубого цвета и глянцевой поверхностью.

При этом новая версия смартчасов сохранила все аппаратные особенности базовой модели F20, включая 1,32-дюймовый экран с разрешением 320×300 точек, интегрированный GPS-модуль, защиту и водонепроницаемость по классу MIL-STD-810G, а также операционную систему Android Wear 2.0.

Смартчасы Casio Pro Trek WSD F20S будут поставляться в специальной треугольной упаковке и будут предлагаться по ориентировочной цене $500. Отметим, что модель Casio Pro Trek WSD F20 была представлена на выставке электроники CES 2017, она пришла на смену первой модели линейки Casio WSD F10, которую в свою очередь показали в самом начале 2016 года.

Источник: GSMarena