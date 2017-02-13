Cassie — робот, у которого есть ноги. Только ноги

За последние годы мир увидел немало удивительных роботов, но наш сегодняшний гость — робот по имени Cassie, детище коллектива Agility Robotics, в котором работают инженеры из Университета штата Орегон (США) — своим необычным внешним видом способен удивить даже бывалых.

У Cassie есть две ноги, однако туловище, руки и голова — в привычном понимании — у него отсутствуют. И это неспроста: такое техническое решение позволило наделить это человеческое творение уникальными способностями.

Cassie оптимизирован для быстрого перемещения в самых разных условиях, в том числе по пересеченной местности. Разработчики робота считают, что он может стать незаменимым, если речь идет о быстрой доставке грузов (например, медикаментов) в труднодоступные районы, которые пострадали от стихийных бедствий. Также специалисты видят в нем потенциал робота-спасателя.

Легко заметить, что движения Cassie напоминают движения страуса. Совпадение? Никак нет: предварительно инженеры из Agility Robotics изучили манеру передвижения этих пеших птиц и постарались учесть полученные сведения при создании робота.

Стоит сказать, что страусы могут достигать скорости в 70 км/ч. Cassie, конечно, не столь «проворен», однако, возможно, когда-нибудь он сможет посоревноваться с человеком.

К слову, если Cassie упадет, то это не станет для него «смертельным». Помимо этого, в сравнении с полноценными человекоподобными роботами, его цена значительно меньше.

Напоследок отметим, что, несмотря на молодой возраст Agility Robotics, американских специалистов сложно назвать «новичками» в сфере робототехники. Не так давно они представили робота ATRIAS, также имеющего «страусиные» черты. По словам самих инженеров, их детище отличается чрезвычайно высокими показателями энергоэффективности. А это весьма полезное качество для любого робота, так как повышает его автономность.

Источник: Naked Science