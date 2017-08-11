Cassini готовится к своему прощальному «вальсу» перед драматическим погружением в атмосферу Сатурна

За все 20 лет своей безукоризненной работы космический зонд Cassini сделал немало важных открытий, включая недавнее обнаружение на Энцеладе условий для существования жизни. И это не говоря о множестве переданных за последние несколько месяцев зондом фотографий атмосферы Сатурна, сделанных с наименьшего за всю историю наблюдений расстояния. За этими новостями о новых успехах и достижениях можно легко забыть, что миссия Cassini, в действительности, подходит к своему завершению и продлить ее уже невозможно, как бы нам этого ни хотелось.

Но прежде чем уйти смиренно в сумрак вечной тьмы зонд исполнит прощальный «вальс» и совершит пять последних витков вокруг газового гиганта. Только после этих пяти триумфальных кругов зонд отдастся в смертельные объятия планеты и прекратит свое существование.

Во время этих пяти последних витков зонд пройдет через верхние слои атмосферы, попутно собрав важные научные данные. Зонд приступит к выполнению этих пяти витков уже в понедельник, 14 августа, Cassini пройдет на высоте 1630-1710 км от верхней края облачного покрова. Аппарату предстоит совершить серьезный маневр, поскольку даже на этих высотах атмосфера достаточно плотная и включения двигателей для поддержания траектории полета не избежать.

Эти маневры с погружением в верхние слои атмосферы Сатурна являются частью плана, именуемого «Грандиозным финалом», завершающего этапа миссии Cassini. Напомним, в начале этого года NASA выпустило короткий фильм «Грандиозный финал Cassini», в котором рассказывается о последних месяцах жизни космического аппарата. К настоящему времени «старичок» практически исчерпал свой ресурс и топливо в его баках на исходе. И чтобы не допустить биологического загрязнения в результате случайного столкновения аппарата с каким-то из спутников NASA приняло решение сжечь Cassini в атмосфере Сатурна.

Во время погружений, помимо сбора данных о составе атмосферы, Cassini выполнит еще радарное зондирование атмосферы и поверхности планеты. Отмечается, что разрешающая способность зондирования с такой высоты позволит рассмотреть отдельные детали размером в 25 км.

11 сентября 2017 года, выполняя свой последний виток, Cassini попрощается с Титаном и отправится на встречу своей неизбежной судьбе к Сатурну. 15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в плотных слоях. Зонд будет до последнего передавать данные на Землю.

Источник: Engadget