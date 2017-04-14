Cassini нашел на спутнике Сатурна Энцеладе условия для существования жизни

Вечером 13 апреля NASA провело пресс-конференцию Ocean Worlds, посвященную океанам в Солнечной системе, где поведало о важном открытии, сделанном космическим зондом Cassini. Данные, собранные Cassini, позволяют говорить о том, что на спутнике Сатурна – Энцеладе – есть признаки процессов, которые считаются необходимыми для возникновения жизни. Говоря точнее, ученые обнаружили в подледном океане Энцелада водород и гидротермальные источники. Исследование, посвященное данному открытию, опубликовано в журнале Science.

Открытие было сделано на основании анализа жидкости, которая выбрасывается из трещин в ледяной поверхности спутника (подо льдом предположительно находится океан). Соответствующее данные аппарат Cassini собрал осенью 2015 года — тогда он пролетел прямо через водяной шлейф спутника.

В жидкости были найдены молекулы водорода — свидетельство того, что на дне океана происходят гидротермальные процессы, подобные происходящим на Земле. Говоря проще, на подледный океан на спутнике периодически извергается на поверхность в виде гейзеров.

«Наличие в океане спутника водорода означает, что микроорганизмы — если они там есть — могли бы использовать его для получения энергии путем соединения с растворенным в воде диоксидом углерода. Эта химическая реакция… находится в основании древа жизни на Земле и, возможно, была условием возникновения жизни на нашей планете», — заявили в NASA.

Эта последняя находка дополняет остальные. Четыре из шести наиболее важных элементов для наличия жизни — углерод, водород, азот и кислород — были найдены на спутнике.

«Это серьёзный шаг вперед для понимания океанов в Солнечной системе. Раньше мы искали воду на Марсе, а оказалось, что она может находиться глубоко под поверхностью других планет», – говорится в статье Science.

В рамках конференции также было объявлено о другой находке – Хаббл показал активность гейзеров на Европе, спутнике Юпитера. В ближайшее время туда отправится зонд Clipper, который изучит водяные шлейфы на поверхности небесного тела.

Источник: meduza, TJ, NASA