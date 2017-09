Cassini окончательно попрощался с Титаном, уже послезавтра зонд навсегда станет частью Сатурна

Вот так незаметно космический аппарат Cassini приблизился к грандиозному финалу, о котором только на нашем сайте было сказано уже столько раз, что и не счесть. Вчера поздно вечером в 22:03 по киевскому времени зонд Cassini, как и планировалось, выполнил свой прощальный виток и навсегда попрощался с Титаном, крупнейшим спутником Сатурна.

Как сообщается, аппарат Cassini пролетел примерно в 120 тыс. км от Титана. Этот маневр был необходим, чтобы вывести Cassini на финальную прямую к Сатурну. Уже послезавтра, 15 сентября, аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и полностью сгорит в плотных слоях, эффектно завершив свою 20-летнюю миссию.

Во время заключительного полета мимо Титана аппарат Cassini сделал несколько новых снимков и собрал немало научных данных с помощью имеющихся инструментов, изучением которой сейчас как раз занимаются в NASA.

Команда миссии Cassini сделала свежую инфографику, посвященную миссии в целом и ее финальному этапу в частности.

“With Cassini, we had a rare opportunity and we seized it.” Our new infographic about the #GrandFinale at Saturn: https://t.co/RBsWmPw6dd pic.twitter.com/vVt2GK7jWL

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 13, 2017