Cassini окончательно попрощался с Титаном, уже послезавтра зонд навсегда станет частью Сатурна

Вот так незаметно космический аппарат Cassini приблизился к грандиозному финалу, о котором только на нашем сайте было сказано уже столько раз, что и не счесть. Вчера поздно вечером в 22:03 по киевскому времени зонд Cassini, как и планировалось, выполнил свой прощальный виток и навсегда попрощался с Титаном, крупнейшим спутником Сатурна.

Как сообщается, аппарат Cassini пролетел примерно в 120 тыс. км от Титана. Этот маневр был необходим, чтобы вывести Cassini на финальную прямую к Сатурну. Уже послезавтра, 15 сентября, аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и полностью сгорит в плотных слоях, эффектно завершив свою 20-летнюю миссию.

Во время заключительного полета мимо Титана аппарат Cassini сделал несколько новых снимков и собрал немало научных данных с помощью имеющихся инструментов, изучением которой сейчас как раз занимаются в NASA.

Команда миссии Cassini сделала свежую инфографику, посвященную миссии в целом и ее финальному этапу в частности.

“With Cassini, we had a rare opportunity and we seized it.” Our new infographic about the #GrandFinale at Saturn: https://t.co/RBsWmPw6dd pic.twitter.com/vVt2GK7jWL — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 13, 2017

«Cassini и Титан связывают долгие дружественные отношения, последние десять лет аппарат практически каждый месяц пролетал мимо Титана» – рассказывает Эрл Мэйз (Earl Maize), член миссии Cassini и специалиста Лаборатории реактивного движения NASA. – «Этот последний полет – это что-то вроде горько-сладкого прощание, поскольку, как это уже делалось не один раз в ходе миссии, гравитация Титана снова послала космический аппарат куда нам нужно, только в этот раз он уже не вернется».

Причина, по которой Cassini должен прекратить свое существование, ранее уже озвучивалась неоднократно, но повторим еще раз. Дело в том, что к настоящему времени топлива у Cassini практически не осталось и дабы не допустить биологического загрязнения в результате случайного столкновения с каким-то из спутников NASA приняло именно такое решение. Зонд будет героически передавать данные на Землю до последнего.

Космический аппарат Cassini был запущен в далеком 1997 году. На орбите Сатурна аппарат провел более 13 лет, совершив за это время 127 пролетов мимо Титана. Многие из них – это «технические» пролеты с целью коррекции траектории движения и перехода на новую орбиту. Но вчерашний маневр не ускорил, а, напротив, замедлил Cassini, направив его вглубь атмосферы планеты, где он останется навсегда.

Источник: newatlas