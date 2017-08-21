Check Point опубликовал отчет о трендах кибератак первой половины 2017 года: 23% организаций пострадали от зловреда RoughTed, еще 20% — от Fireball

Исследовательская компания Check Point представила отчет о трендах киберугроз первой половины 2017 года, в котором представила комплексный обзор популярного в данный период вредоносного ПО, включая вымогательские, банковские и мобильные зловреды. Отчет основан на данных Check Point’s ThreatCloud World Cyber Threat Map за период с января по июнь 2017 года.

Исследователи обнаружили, что в первой половине 2017 года 23,5% организаций по всему миру были атакованы программой для вредоносной рекламы RoughTed, а 19,7% организаций пострадали от зловреда Fireball. Также важно отметить, что в Южной и Северной Америке и в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вымогательские атаки происходили почти в два раза чаще, чем в аналогичный период 2016 года.

В отчете (полный текст доступен по следующей ссылке) подчеркнуты ключевые тренды киберугроз первой половины 2017 года:

Мутация вредоносной рекламы : Масштабная кампания со зловредом Fireball показала, что необходимо менять подход к борьбе с рекламными зловредами, особенно такими, которые массово распространяются с виду легитимными организациями. Параллельно, мобильные рекламные ботнеты продолжают развиваться и доминировать среди мобильных зловредов.

: Масштабная кампания со зловредом Fireball показала, что необходимо менять подход к борьбе с рекламными зловредами, особенно такими, которые массово распространяются с виду легитимными организациями. Параллельно, мобильные рекламные ботнеты продолжают развиваться и доминировать среди мобильных зловредов. Национальное кибероружие : Утечки и доступность разработанных на уровне государства ключевых хакерских инструментов, уязвимостей нулевого дня, эксплойтов и методов теперь позволяют любому злоумышленнику организовать продвинутую атаку.

: Утечки и доступность разработанных на уровне государства ключевых хакерских инструментов, уязвимостей нулевого дня, эксплойтов и методов теперь позволяют любому злоумышленнику организовать продвинутую атаку. Эволюция загрузчиков на основе макросов : В последние шесть месяцев были обнаружены новые методы для эксплойта файлов Microsoft Office. Эти методы больше не требуют от жертвы запуска макросов, чтобы запустить заражение.

: В последние шесть месяцев были обнаружены новые методы для эксплойта файлов Microsoft Office. Эти методы больше не требуют от жертвы запуска макросов, чтобы запустить заражение. Новая волна атак на мобильные банки : Злоумышленники комбинируют использование банковского зловреда с открытым кодом и сложные техники обфускации, чтобы успешно обходить защиту мобильных банков, благодаря чему их трудно обнаружить.

: Злоумышленники комбинируют использование банковского зловреда с открытым кодом и сложные техники обфускации, чтобы успешно обходить защиту мобильных банков, благодаря чему их трудно обнаружить. Волна вымогателей: Процент атак с использованием вымогательского ПО в регионах EMEA, APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и в Южной и Северной Америке в первой половине 2017 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — их доля среди топ-три самых массовых видов атак увеличилась с 26% до 48%.

Также отметим, что компания Check Point Software Technologies запустила онлайн-платформу Check Point Research, на которой будет публиковаться информация об актуальных киберугрозах. С помощью данной платформы команда исследователей Check Point сможет делиться с сообществом своими исследованиями, ведущими трендами в мире кибербезопасности, а также данными по актуальному ландшафту киберугроз.

Источник: Check Point