Check Point: загрузчик-вымогатель Hancitor втрое увеличил свою активность, а самым распространенным видом зловредов стал Kelihos, который используется в краже биткоинов

Исследовательская компания Check Point Software Technologies опубликовала данные ежемесячного отчета Threat Index за февраль 2017 года, из которых следует, что зловред Hancitor впервые вошел в пятерку самых активных семейств вредоносных программ, поднявшись сразу на 22 позиции по сравнению с предыдущим периодом за счет троекратного роста активности.

Загрузчик Hancitor, также известный как Chanitor, устанавливает вредоносные программы, такие как банковские трояны и вымогательское ПО. Он попадает на устройство пользователя в виде документа с поддержкой макросов в зловредных письмах с «важными» сообщениями, например, со счетами, накладными и так далее.

Самым распространенным видом вредоносного ПО стал зловред Kelihos, который используется в краже биткоинов: от него пострадали 12% организаций. Будучи активным с 2010 года, гибкий Kelihos превратился из целенаправленной спам-компании в ботнет в предмет проката, доступный всем, кто готов платить. Несмотря на то, что его активность снизилась в 2011 и 2012 году, он продолжал развиваться и достиг апогея в виде бот-сети, увеличившись более чем в три раза всего за два дня в августе 2016 года. Сегодня Kelihos продолжает расти и остается одним из самых известных распространителей спама в мире: на его счету 300 000 зараженных устройств, каждое из которых может отправлять более 200 000 сообщений в день.

Чаще всего в феврале 2017 года нападения велись с использованием зловредов Cryptowall, Kelihos, Conficker, Delf, Pykspa, Kometaur, HackerDefender, Mydoom, Jeefo и Slammer. Больше всего кибератакам подвергались компании Замбии, Малави и Камбоджи, а меньше всего атак было на организации в Черногории, Барбадоса и Лихтенштейна. В глобальном рейтинге самых распространенных вредоносных программ в феврале тройку лидеров образуют: зловред Kelihos, жертвами которого стали 12% организаций, HackerDefender, заразивший 5%, и Cryptowall, на счету которого 4.5% компаний во всем мире.

Kelihos — Ботнет, который используется в основном для спам-рассылок и кражи биткоинов. Он работает через пиринговую связь, позволяя каждому отдельному узлу выступать в качестве командного сервера. HackerDefender — Пользовательский руткит для Windows, может использоваться для сокрытия файлов, процессов и ключей системного реестра. Также его применяют в качестве бэкдора и программы для перенаправления портов, которая работает через порты, открытые существующими службами. В результате скрытый бэкдор невозможно обнаружить традиционными средствами. Cryptowall — Вымогательский зловред, который начал как двойник Cryptolocker, но в конце концов превзошел его. Cryptowall стал одним из самых выдающихся вымогателей. Он известен из-за использования шифрования AES и организации связи с командным сервером через анонимайзер Tor. Зловред активно распространяется через эксплойт-киты, вредоносную рекламу и фишинговые кампании.

В рейтинге самых опасных мобильных зловредов Hiddad поднялся с третьего места на первое и стал самой активной вредоносной программой. За ним следует Hummingbad, а январский лидер, вредонос Triada, в феврале занимает третье место.

Самые активные мобильные зловреды февраля 2017 года:

Hiddad — Зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя. Hummingbad — Вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями. Triada — Модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам, поскольку помогает им внедриться в системные процессы. Triada также был замечен в подмене URL-адресов, загруженных в браузере.

Отметим, что данные для Threat Map предоставлены крупнейшей сетью для совместной борьбы с киберпреступлениями Check Point’s ThreatCloud, которая собирает данные об атаках с помощью глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud содержит более 250 миллионов адресов, анализируемых на наличие ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносного ПО и более 5,5 миллионов адресов зараженных веб-сайтов, каждый день система обнаруживает свыше одного миллиона типов вредоносного ПО.

Источник: Check Point