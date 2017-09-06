«Черный ход» к Telegram: Павел Дуров рассказал о «ненавязчивом» предложении ФБР о сотрудничестве

Создатель социальной сети ВКонтакте и защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров в недавнем интервью изданию The Baffler рассказал подробности давления на него и его подчиненных со стороны сотрудников ФБР с целью принуждения к сотрудничеству. Само интервью состоялось ещё в июне, но опубликовали его только сейчас.

Как следует из публикации, сотрудники ФБР с 2014 регулярно опрашивали его в аэропортах при пересечении границы США; вначале вопросы касались сайта «ВКонтакте» и его взаимоотношений с правительством РФ, а затем и Telegram. В ходе этих бесед Дуров, по собственным словам, сообщал только то, о чем уже писали СМИ.

В мае 2016 года, когда Дуров с некоторыми разработчиками Telegram приехал в Сан-Франциско на конференцию Google I/O, два агента ФБР утром пришли в его жилье, снятое на сервисе Airbnb.

«Как они узнали адрес? Может, отследили мою сим-карту? Ехали за мной из аэропорта? Узнали из Uber? Не знаю», — цитата из интервью Дурова.

Агенты заявили, что хотят создать неофициальный «черный ход» к Telegram, чтобы получать информацию о пользователях в случае терактов; они заявили, что уважают взгляды Дурова на конфиденциальность, однако охранять общество от террористической угрозы — их обязанность. Они также предъявили ему судебный ордер, который он пообещал дать на изучение юристам.

Дуров отметил, что был потрясен работой ФБР, агенты которого были максимально компетентны, в отличие от российских спецслужб.

«Мы хорошо платим нашим разработчикам. Все наши программисты — миллионеры. Их на самом деле нельзя подкупить такого рода взяткой. Павел Дуров, основатель Telegram».

Сотрудники ФБР интересовались не только Дуровым, но и его сотрудником, который тоже прилетел в Маунтин-Вью и жил в том же самом доме, что и Дуров. Сообщается, что агенты предложили этому сотруднику в качестве «консультанта ФБР» за деньги передавать им информацию об устройстве мессенджера; по словам Дурова, речь шла о десятках тысяч долларов. Когда он отказался, они встретились с ним еще раз и предупредили, чтобы он не рассказывал Дурову об их разговоре.

Дуров заявил, что изначально не хотел предавать эту историю огласке, но в все-таки решился рассказать об инциденте, чтобы донести мысль о методичности работы американских спецслужб по получению доступа к защищенным сервисам:

«Так или иначе, ФБР очень осторожно делает свою работу, и всё это [попытку завербовать] они сделали всего за пару дней, что я и моя команда провели в Америке», – отметил Дуров.

Источник: meduza и The Baffler