Cherry анонсировала новые «бесшумные» клавиатурные переключатели Black Silent, серия Silent больше не является эксклюзивной для Corsair

Компания Cherry, известная в качестве производителя клавиатурных переключателей, анонсировала расширение линейки переключателей Silent. В дополнение к существовавшим ранее решениям Silent Red, Silent RGB Red и Silent RGB Black добавлена версия Silent Black.

Переключатели серии Silent отличаются тихой работой. Это достигается за счёт применения резиновой подушки, которая приглушает звук срабатывания переключателя и шум обратного хода. Прочие характеристики новинок идентичны характеристикам более «шумных» версий переключателей. Переключатели Red и Black являются линейными, и на пути хода механизма клавиши нет дополнительных кликов. Разница между переключателями Red и Black заключается в силе, необходимой для приведения в движения механизма клавиши: 60 cN +/- 20 cN у Silent Black; 40 cN у Silent Red. Рабочий ход контакта составляет 2 мм +/-0.6, ход исполнительного механизма — 4 мм /-0.4. Механизм способен выдерживать 50 млн циклов нажатия.

Ранее переключатели Cherry MX Silent использовались исключительно в клавиатурах Corsair. Теперь их смогут внедрять в свои продукты и другие производители.

Источник: techpowerup