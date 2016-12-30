Cherry анонсировала новые «бесшумные» клавиатурные переключатели Black Silent, серия Silent больше не является эксклюзивной для Corsair

Cherry анонсировала новые «бесшумные» клавиатурные переключатели Black Silent, серия Silent больше не является эксклюзивной для Corsair

Компания Cherry, известная в качестве производителя клавиатурных переключателей, анонсировала расширение линейки переключателей Silent. В дополнение к существовавшим ранее решениям Silent Red, Silent RGB Red и Silent RGB Black добавлена версия Silent Black.

Переключатели серии Silent отличаются тихой работой. Это достигается за счёт применения резиновой подушки, которая приглушает звук срабатывания переключателя и шум обратного хода. Прочие характеристики новинок идентичны характеристикам более «шумных» версий переключателей. Переключатели Red и Black являются линейными, и на пути хода механизма клавиши нет дополнительных кликов. Разница между переключателями Red и Black заключается в силе, необходимой для приведения в движения механизма клавиши: 60 cN +/- 20 cN у Silent Black; 40 cN у Silent Red. Рабочий ход контакта составляет 2 мм +/-0.6, ход исполнительного механизма — 4 мм /-0.4. Механизм способен выдерживать 50 млн циклов нажатия.

Ранее переключатели Cherry MX Silent использовались исключительно в клавиатурах Corsair. Теперь их смогут внедрять в свои продукты и другие производители.

Источник: techpowerup

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